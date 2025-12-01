Σε πανεκπαιδευτική κινητοποίηση προχωρούν οι εκπαιδευτικοί την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ), με συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Παιδείας στις 13:00.

Στην ανακοίνωσή τους οι εκπαιδευτικοί καταγγέλλουν «οικονομική εξαθλίωση και εργασιακή εξουθένωση», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πλήρη κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό και υποδομές, καθώς και για οικονομική αναβάθμιση των δασκάλων.

Παράλληλα, καλούν σε συλλογικό αγώνα μαζί με γονείς, μαθητές και φορείς, διεκδικώντας να εξασφαλιστεί η μόρφωση των παιδιών και η αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών.

Για τη διευκόλυνση της συμμετοχής στην κινητοποίηση, η ΔΟΕ προκήρυξε δίωρη στάση εργασίας, από τις 12:25 έως τις 14:00 για το πρωινό πρόγραμμα και από τις 14:00 έως τις 17:30 για το ολοήμερο.