Για την αναζωπύρωση των κινητοποιήσεων των αγροτών, την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα και τον ρόλο που αναμένεται να διαδραματίσει στην Κεντροαριστερά, αλλά και την αγωνία του ΠΑΣΟΚ για τον πρώην πρωθυπουργό, μίλησε ο Βίκτωρας Μοντζέλλι στην Νικόλ Ποφάντη και στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης της Νατευμπορικής.

«Ο πρωτογενής τομέας δοκιμάζεται και δοκιμάζεται ποικιλοτρόπως. Οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες έχουν τα προβλήματά τους που καλούνται να τα λύσουν. Πολλές φορές δαιμονοποιούμε τις επιδοτήσεις που έρχονται από την Ευρώπη, με τα ξένα κονδύλια. Αυτό όμως δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα – επιδοτήσεις λαμβάνει και ο Ισπανός αγρότης και ο Ιταλός και ο Βέλγος και ο Γάλλος. Ο αγροτικός τομέας να ενισχυθεί, να γίνουν όλα σωστά και βλέπουμε και τα απόνερα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το πρώτο σκέλος ήταν η πολιτική ανάγνωση. Τώρα βλέπουμε τι γίνεται στην πράξη. Όταν οι άνθρωποι που δικαιούνται τις επιδοτήσεις τους δεν μπορούν να τις εισπράξουν. Είναι δικαιολογημένες οι αντιδράσεις των αγροτών», απάντησε ο διευθυντής του Newsbeast σε σχετική ερώτηση της Νικόλ Ποφάντη.

Στη συνέχεια της συζήτησης και στο ενδεχόμενο να κλιμακώσουν οι αγρότες τις κινητοποιήσεις τους, ο Βίκτωρας Μοντζέλλι είπε: «Μην ξεχνάμε ότι οι αγρότες ήταν μια ομάδα ψηφοφόρων που στήριξε τη Νέα Δημοκρατία σε μεγάλο βαθμό. Η πλειοψηφία των αγροτών ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Άρα, μετά από 7 χρόνια βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Δεν πρόκειται να κάνουν πίσω γιατί τα κόστη είναι μεγάλα: Η ενέργεια, οι πρώτες ύλες, η αγωνιστική δύναμη του κόσμου δεν είναι ίδια. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία πρέπει να λυθούν και αν δεν τα λύσουν τώρα, γιατί να υποχωρήσουν; Είχαμε χρόνια να πούμε η Ελλάδα κόπηκε στα δύο».

Αλλάζοντας θέμα αλλά παραμένοντας στην πολιτική ατζέντα, ο Β. Μοντζέλλι ρωτήθηκε για την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη και τον ρόλο που μπορεί να παίξει την επόμενη μέρα στην Κεντροαριστερά. «Ο Τσίπρας θα κόψει στα δύο την κεντροαριστερά. Καταρχήν, την Τετάρτη θα έχουμε ένα ακόμα σημαντικό κομμάτι στο παζλ που δημιουργεί ο Αλέξης Τσίπρας από τη μέρα που αποφάσισε να παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Θα δώσει κάποιες απαντήσεις. Έγινε μεγάλος ντόρος, μεγάλη συζήτηση το προηγούμενο διάστημα με παλιούς πρώην συντρόφους, οι οποίοι βρέθηκαν στις σελίδες του βιβλίου του και θέλησαν να απαντήσουν. Τώρα ο κ. Τσίπρας θα θελήσει και ο ίδιος να δώσει τις δικές του απαντήσεις με βάση όσα ειπώθηκαν. Το βιβλίο -σύμφωνα με το στυλ και τη λογική στην οποία γράφτηκε- ήταν ένα κλείσιμο των παλιών λογαριασμών. Και τώρα πάμε στο νέο κεφάλαιο», σημείωσε.

Για να προσθέσει: «Αν ένα πρόσωπο στην παρούσα φάση μπορεί να ενώσει την Κεντροαριστερά, αυτό είναι το πρόσωπο του κ. Τσίπρα. Μπορεί να έκανε τα λάθη του, κρίθηκε ως πρωθυπουργός, έχασε τις εκλογές και μάλιστα όχι μόνο μία φορά. Παρόλα αυτά, παραμένει ένας πολιτικός ηγέτης ο οποίος συνεχίζει να εμπνέει αρκετούς ψηφοφόρους, αρκετούς συμπολίτες μας και βλέπουμε ότι το σημαντικό σε αυτό είναι ότι δεν μπορεί μέχρι τώρα, όλα αυτά τα χρόνια, να κερδίσει κάποιος τον κ. Μητσοτάκη και να καρπωθεί την κυβερνητική φθορά. Ο κ. Τσίπρας μπορεί να ηγηθεί ενός νέου πολιτικού φορέα που πλέον θα έχει και το Κέντρο μέσα, όχι μόνο την Αριστερά».

Η Νικόλ Ποφάντη ρώτησε για την αφωνία του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη, με τον Βίκτωρα Μοντζέλλι να σημειώνει πως αυτό συμβαίνει από επιλογή.

Για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη ο οποίος δεν έχει ακόμη σχολιάσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε: «Σίγουρα από επιλογή συμβαίνει αυτό. Ο κ. Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ γενικώς δεν έχουν τοποθετηθεί επί του βιβλίου του κ. Τσίπρα. Προφανώς, δεν θέλουν να τον βάλουν απέναντι ως αντίπαλο στην παρούσα χρονική στιγμή. Ο κ. Τίπρας μην ξεχνάμε ότι δεν είναι πολιτικός αρχηγός τώρα, δεν είναι μέσα στη Βουλή. Αυτή τη δουλειά την κάνουν προς το παρόν οι πρώην σύντροφοί του. Η οικογένεια της Φώφης Γεννηματά απάντησε, γιατί θεώρησε ότι έπρεπε να μιλήσει, αλλά από εκεί και πέρα, υπάρχει μία αφωνία. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει αρκετά θέματα εσωκομματικά τα οποία πρέπει πρώτα να λύσει και σε δεύτερη ανάγνωση ο Αλέξης Τσίπρας εφόσον κατέβει στον πολιτικό στίβο με το δικό του κόμμα, η δεξαμενή του ΠΑΣΟΚ είναι μια δεξαμενή που θα αντλήσει αρκετούς ψήφους. Οπότε, προς το παρόν κρατάει μια στάση αναμονής και θα πορευτεί ανάλογα με το πώς θα πορευτεί ο κ. Τσίπρας».