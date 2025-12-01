Τον «απροκάλυπτο αυταρχισμό» και τη «βία κατά των αγροτών που κινητοποιούνται» κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σε σημερινή συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο».

Ο κ. Φάμελλος ζήτησε την «άμεση απελευθέρωση των συλληφθέντων», σχολιάζοντας ότι «από τη μια μεριά αυτή η κυβέρνηση έχει βάλει πλάτη να κλέψουν τις επιδοτήσεις των τίμιων αγροτών και από την άλλη μεριά έχει βάλει τα ΜΑΤ να τους χτυπάνε». «Η κυβέρνηση αυτή δεν είναι απλά ανεπαρκής, η κυβέρνηση αυτή έβαλε πλάτη στις “γαλάζιες ακρίδες” που τους κρύβει και τις κρύβει από την εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σταμάτησε τη δικογραφία της Ευρωπαίας εισαγγελέως για τον κ. Βορίδη και τον κ. Αυγενάκη, ενώ υπάρχει κορυφαίο οικονομικό και πολιτικό σκάνδαλο. Τώρα συλλαμβάνει τους αγρότες με απροκάλυπτη βία», πρόσθεσε, ενώ προανήγγειλε τη λήψη πρωτοβουλιών από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μετά από τη συνάντηση που έχει σήμερα με τους αγρότες στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Ερωτηθείς για τις επαφές που είχε το Σαββατοκύριακο στην Τουρκία, μετά από την πρόσκληση του ρεπουμπλικανικού κόμματος CHP, στο συνέδριό του, απάντησε πως βασικός στόχος ήταν να εκφράσει την «αλληλεγγύη» του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ όσον αφορά τους πολιτικούς κρατούμενους αλλά και να στείλει ένα μήνυμα για την συνεργασία των προοδευτικών κομμάτων. Παράλληλα, όπως είπε, στη συνάντηση με τον αντιπρόεδρο του κόμματος, Ναμίκ Ταν, τέθηκαν και θέματα και του ελληνοτουρκικού διαλόγου και της ευρωπαϊκής προοπτικής και σχέσης της Τουρκίας, αλλά και του κυπριακού ζητήματος και της επίλυσής του, και της κατοχής, για τα οποία διαπίστωσε μία «σύμπνοια».