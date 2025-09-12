Ένταση ανάμεσα σε Έλληνες και Τούρκους φιλάθλους υπήρξε έξω από το γήπεδο μετά τη λήξη του ημιτελικού του EuroBasket 2025, όπου η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ηττήθηκε με 68-94.

Πριν την έναρξη του αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν αλλά και κατά τη διάρκεια του δεν συνέβη το παραμικρό. Ίσα-ίσα που οι φίλοι των δύο ομάδων σήκωναν μαζί τις σημαίες τους και γενικά το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό. Μετά τη λήξη, όμως, ήρθε η ένταση…

Συγκεκριμένα, έξω από το γήπεδο Έλληνες και Τούρκοι τα είπαν σε έντονο ύφος, με την κατάσταση όμως να παραμένει υπό έλεγχο χάρη και στην επέμβαση των ψυχραιμότερων.