Για όγδοη συνεχή χρονιά η Παπαστράτος δίνει το «παρών» στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως επίσημος υποστηρικτής του ιστορικού θεσμού. Η Διευθύντρια Επικοινωνίας, Media Relations & Content της εταιρείας, Κατερίνα Χατζοπούλου, μίλησε στο Newsbeast για τη σημασία της παρουσίας της Παπαστράτος στη ΔΕΘ, τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει και τους τέσσερις βασικούς θεματικούς άξονες που αναδεικνύονται φέτος.

Οικονομία και καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου

Κεντρικό σημείο αποτελεί η μάχη κατά του παράνομου εμπορίου τσιγάρων, το οποίο – όπως υπογράμμισε η κ. Χατζοπούλου – πλήττει την οικονομία, τη δημόσια υγεία και τροφοδοτεί εγκληματικές δραστηριότητες.

Στη σχετική συζήτηση συμμετείχαν ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής και ο αντιπρόεδρος της Παπαστράτος Ιάκωβος Καργαρώτος. Η Ελλάδα, όπως τονίστηκε, αποτελεί παράδειγμα μείωσης του λαθρεμπορίου χάρη στη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και σε μια ρεαλιστική φορολογική πολιτική.

Η Παπαστράτος, στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε η κυρία Χατζοπούλου, έχει ενισχύσει τις διωκτικές αρχές με δωρεές που ξεπερνούν τα 7 εκατ. ευρώ την τελευταία δεκαετία.

Περιβάλλον και ορθές πρακτικές διαχείρισης νερού

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο περιβάλλον, με επίκεντρο το νερό ως πολύτιμο φυσικό πόρο. Η Παπαστράτος είναι από το 2019 πιστοποιημένη με το AWS Certification για τη βιώσιμη διαχείριση υδάτινων πόρων, ενώ στη ΔΕΘ διοργανώνει συζητήσεις με επιστήμονες, στελέχη της αγοράς και ακαδημαϊκούς για την πρόκληση της λειψυδρίας.

Νέα γενιά και δεξιότητες του μέλλοντος

Ξεχωριστή θέση έχει και η νέα γενιά. Μια ολόκληρη μέρα δράσεων είναι αφιερωμένη στη Gen Z, με θέματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη στο εργασιακό περιβάλλον, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η ανέλιξη στον επαγγελματικό χώρο.

Παράλληλα, για δεύτερη χρονιά η εταιρεία συνεργάζεται με την εταιρεία ερευνών Marc σε μια έρευνα που καταγράφει τις δεξιότητες που απαιτούνται στο μέλλον και τον βαθμό στον οποίο το ακαδημαϊκό σύστημα στηρίζει τους νέους.

Μύθοι και αλήθειες για τα εναλλακτικά προϊόντα νικοτίνης

Η Παπαστράτος αφιερώνει ειδικό μέρος της παρουσίας της στη ΔΕΘ για να αποσαφηνίσει τη συζήτηση γύρω από τα εναλλακτικά προϊόντα καπνού και νικοτίνης. Στο εταιρικό περίπτερο φιλοξενούνται συζητήσεις με ειδικούς που επιχειρούν να ξεκαθαρίσουν το τοπίο γύρω από την πολιτική της μείωσης βλάβης και να φωτίσουν την επιστήμη πίσω από αυτές τις λύσεις.

Όπως εξήγησε η διευθύντρια Επικοινωνίας της εταιρείας, Κατερίνα Χατζοπούλου, τα προϊόντα αυτά «προφανώς και απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικους καπνιστές που δεν διακόπτουν το κάπνισμα». Η ίδια τόνισε ότι στόχος είναι να παρουσιαστούν με διαφάνεια τόσο τα οφέλη όσο και τα όρια αυτών των προϊόντων, ώστε να καταρριφθούν μύθοι που συχνά παραπλανούν την κοινή γνώμη.

H νέα καμπάνια για την αποτροπή πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης

Στον τέταρτο θεματικό άξονα, αυτόν της κοινωνίας, η Παπαστράτος παρουσιάζει μια πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να αλλάξει τα δεδομένα: την καμπάνια «Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους». Πρόκειται για μια στρατηγική παρέμβαση με στόχο να αποτραπεί η πρόσβαση των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης, που υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η νέα αυτή δράση δεν περιορίζεται σε επικοινωνιακό επίπεδο, αλλά στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα. Σύμφωνα με έρευνα της MRB, το 90% των πολιτών και των λιανεμπόρων αναγνωρίζει ότι η προστασία των ανηλίκων είναι συλλογική ευθύνη. Ωστόσο, η πραγματικότητα δείχνει και κενά: το 25% των πολιτών δεν γνωρίζει ότι η πώληση τσιγάρων σε ανηλίκους απαγορεύεται, ενώ 1 στους 2 λιανεμπόρους παραδέχεται ότι δεν εφαρμόζει πάντα τους κανόνες ελέγχου.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Παπαστράτος διαμορφώνει μια στρατηγική τριών πυλώνων:

εκπαίδευση και πιστοποίηση : περισσότερα από 20.000 σημεία πώλησης θα συμμετάσχουν σε πρόγραμμα υπεύθυνων πρακτικών. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, θα λάβουν πιστοποίηση και θα φέρουν σαφή οπτική σήμανση που θα ενημερώνει ότι τα προϊόντα καπνού δεν προορίζονται για ανηλίκους.

: περισσότερα από 20.000 σημεία πώλησης θα συμμετάσχουν σε πρόγραμμα υπεύθυνων πρακτικών. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, θα λάβουν πιστοποίηση και θα φέρουν σαφή οπτική σήμανση που θα ενημερώνει ότι τα προϊόντα καπνού δεν προορίζονται για ανηλίκους. κοινωνική ευαισθητοποίηση : μια πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης στοχεύει να καλλιεργήσει κουλτούρα υπευθυνότητας, ώστε η κοινωνία να γίνει σύμμαχος στην προσπάθεια προστασίας των νέων.

: μια πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης στοχεύει να καλλιεργήσει κουλτούρα υπευθυνότητας, ώστε η κοινωνία να γίνει σύμμαχος στην προσπάθεια προστασίας των νέων. τεχνολογικά εργαλεία: με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, αναπτύσσεται πλατφόρμα που θα ελέγχει την ενηλικότητα στις online αγορές, αποτρέποντας πλήρως την πρόσβαση ανηλίκων. Το εργαλείο αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος Kids Wallet του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η πρωτοβουλία έχει ήδη βρει ανταπόκριση. Όπως σημείωσε η Κατερίνα Χατζοπούλου, «η κοινωνία εκτιμά το γεγονός ότι μια καπνοβιομηχανία τολμά να αναλάβει δράση σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα». Η ίδια υπενθύμισε ότι η Παπαστράτος έχει στηρίξει και στο παρελθόν τον αντικαπνιστικό νόμο και το Εθνικό Σχέδιο κατά του Καπνίσματος, δείχνοντας πως η υπευθυνότητα μπορεί να συνυπάρχει με την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η ίδια καταλήγει με ένα σαφές μήνυμα: «Η Παπαστράτος θέλει να ηγείται στον χώρο με υπευθυνότητα, στηρίζοντας την πολιτεία και δείχνοντας τον δρόμο για μια βιώσιμη αγορά που πράττει το σωστό».

