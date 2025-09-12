Η Ελλάδα δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Τουρκίας ώστε να βρεθεί στον μεγάλο τελικό του Eurobasket. Πλέον ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι συμπαίκτες του στρέφουν την προσοχή τους στο επόμενο παιχνίδι με αντίπαλο τη Φινλανδία.

Το εξίσου σημαντικό παιχνίδι με την έκπληξη του θεσμού, Φινλανδία για το χάλκινο μετάλλιο θα μεταδοθεί την Κυριακή 14/9 στις 17:00 το απόγευμα από την ΕΡΤ-1, Novasports Start.

Η Τουρκία και η Γερμανία θα παλέψουν για την κορυφή της Ευρώπης το βράδυ της Κυριακής στις 21:00.