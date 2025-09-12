Τον οδηγό του ΙΧ αυτοκινήτου που λίγο πριν τα μεσάνυχτα παρέσυρε και τραυμάτισε, ευτυχώς ελαφρά, ένα 15χρονο κορίτσι αναζητά η Τροχαία στα Καμίνια.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Αγίου Ελευθερίου και Σερίφου, με τον οδηγό του οχήματος να εγκαταλείπει αβοήθητη την 15χρονη και να φεύγει προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η ανήλικη μαθήτρια δεν επιθυμούσε να μεταφερθεί με ΕΚΑΒ σε εφημερεύον νοσοκομείο και θα πάει για εξετάσεις με τους γονείς της.

Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία για τροχαίο με εγκατάλειψη, ενώ ο οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου αναζητείται στα όρια του αυτοφώρου.