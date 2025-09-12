Ο οίκος αξιολόγησης Fitch μείωσε χθες την πιστοληπτική αξιολόγηση της Γαλλίας σε Α+ με σταθερή προοπτική, επισημαίνοντας τη συνεχιζόμενη πολιτική αστάθεια και τις δημοσιονομικές αβεβαιότητες που δυσχεραίνουν την προσπάθεια εξυγίανσης των σημαντικά επιβαρυμένων δημόσιων οικονομικών της χώρας.

«Η κατάρρευση της κυβέρνησης λόγω μη παροχής ψήφου εμπιστοσύνης καταδεικνύει τον κατακερματισμό και την αυξανόμενη πόλωση στην εσωτερική πολιτική σκηνή» αναφέρει η ανακοίνωση του οίκου Fitch. «Αυτή η αστάθεια αποδυναμώνει τη δυνατότητα του πολιτικού συστήματος να εφαρμόσει σημαντική δημοσιονομική εξυγίανση», συμπληρώνει ο οίκος αξιολόγησης, θεωρώντας απίθανο το ενδεχόμενο η Γαλλία να μειώσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού στο 3% του ΑΕΠ έως το 2029, όπως ήλπιζε η απερχόμενη κυβέρνηση.