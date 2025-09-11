Η πληρωμή μιας δόσης δανείου θα έπρεπε να είναι μια απλή υπόθεση, χωρίς περίπλοκες διαδικασίες, αναμονές και πρόσθετα κόστη. Ωστόσο, αριθμοί IBAN, τραπεζικές χρεώσεις, προμήθειες και χρονοβόρες επιβεβαιώσεις συχνά μετατρέπουν μια βασική υποχρέωση σε κάτι πιο περίπλοκο απ’ όσο χρειάζεται.

Στην εποχή της ψηφιακής καθημερινότητας, όπου οι περισσότεροι έχουμε συνηθίσει να ολοκληρώνουμε τις συναλλαγές μας με λίγα μόνο κλικ, η ανάγκη για έναν γρήγορο, ασφαλή και ξεκάθαρο τρόπο πληρωμής είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Αυτήν ακριβώς τη νέα εμπειρία έρχεται να προσφέρει η doValue Greece, προσφέροντας για πρώτη φορά στον κλάδο τη δυνατότητα πληρωμών μέσω IRIS.

Ένα βήμα μπροστά στις ψηφιακές πληρωμές

Το IRIS είναι η διατραπεζική υπηρεσία πληρωμών που διαχειρίζεται η ΔΙΑΣ Α.Ε. υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Η doValue Greece γίνεται η πρώτη εταιρεία διαχείρισης δανείων που αξιοποιεί αυτή τη δυνατότητα, επιτρέποντας στους δανειολήπτες να πληρώνουν τις οφειλές τους εύκολα, γρήγορα και χωρίς καμία χρέωση. Η υπηρεσία είναι ήδη διαθέσιμη στους περισσότερους μεγάλους τραπεζικούς οργανισμούς της χώρας, ενώ ο κατάλογος των συνεργαζόμενων τραπεζών διευρύνεται συνεχώς.

Με την προσθήκη του IRIS στο My e-Servicing Portal, η πληρωμή της δόσης γίνεται μια διαδικασία που ολοκληρώνεται σε λίγα μόνο δευτερόλεπτα. Ο χρήστης δεν χρειάζεται να πληκτρολογεί IBAN ή άλλα τραπεζικά στοιχεία, αλλά μεταφέρεται απευθείας στο ασφαλές περιβάλλον του e-banking της τράπεζάς του, όπου ολοκληρώνει τη συναλλαγή με τους προσωπικούς του κωδικούς. Η επιβεβαίωση της πληρωμής είναι άμεση, εξασφαλίζοντας απόλυτη διαφάνεια και ταχύτητα.

Η εμπειρία του χρήστη

Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται μέσα από το dovaluegreece.gr. Ο δανειολήπτης εισέρχεται στο My e-Servicing Portal με τους προσωπικούς του κωδικούς και επιλέγει την υπηρεσία IRIS Payments. Από εκεί οδηγείται αυτόματα στην τράπεζά του, όπου πραγματοποιεί την πληρωμή με τους κωδικούς e-banking. Η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή και σχεδιασμένη ώστε να μειώνει κάθε περιττό βήμα.

Η εγγραφή στο Portal απαιτεί μόνο κινητό τηλέφωνο, email και τους κωδικούς taxisnet. Αφού ολοκληρωθεί, ο χρήστης αποκτά προσωπικούς κωδικούς εισόδου που του επιτρέπουν να επιστρέφει εύκολα στο σύστημα και να διαχειρίζεται τις οφειλές του ανά πάσα στιγμή.

Τα οφέλη για τον δανειολήπτη

Η χρήση του IRIS φέρνει μια σειρά από σημαντικά πλεονεκτήματα. Πρώτα και κύρια, οι πληρωμές πραγματοποιούνται χωρίς καμία επιβάρυνση – ούτε τραπεζικά έξοδα, ούτε προμήθειες. Αυτό σημαίνει ότι κάθε συναλλαγή κατευθύνεται εξ ολοκλήρου στην εξόφληση της οφειλής, χωρίς απώλειες. Παράλληλα, η άμεση εκτέλεση σε πραγματικό χρόνο απαλλάσσει τον χρήστη από την αναμονή ημερών μέχρι να ενημερωθεί το υπόλοιπο του δανείου του.

Η ασφάλεια είναι ένα ακόμη κομβικό στοιχείο. Η διπλή ταυτοποίηση μέσω του e-banking εξασφαλίζει ότι η πληρωμή γίνεται μόνο από τον ίδιο τον κάτοχο του λογαριασμού, με τα υψηλότερα πρότυπα προστασίας δεδομένων. Επιπλέον, η απουσία αναγκαιότητας για καταχώριση IBAN κάνει τη διαδικασία όχι μόνο πιο απλή αλλά και πιο ασφαλή, μειώνοντας τα περιθώρια λάθους.

Η ευελιξία είναι επίσης καθοριστική. Το IRIS είναι διαθέσιμο 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, από οποιαδήποτε συσκευή – κινητό, tablet ή υπολογιστή. Έτσι, ο δανειολήπτης μπορεί να πραγματοποιήσει την πληρωμή του όποτε τον εξυπηρετεί, χωρίς περιορισμούς ωραρίου ή τοποθεσίας.

Οι τράπεζες που συμμετέχουν

Η υπηρεσία υποστηρίζεται ήδη από την Εθνική Τράπεζα, τη Eurobank, την Alpha Bank, την Τράπεζα Πειραιώς, την Credia Bank και τη Viva Wallet, ενώ η λίστα εμπλουτίζεται συνεχώς. Με αυτόν τον τρόπο, όλο και περισσότεροι δανειολήπτες θα έχουν στη διάθεσή τους την ευκολία που προσφέρει το IRIS.

Η στρατηγική πίσω από την καινοτομία

Η ενσωμάτωση του IRIS δεν είναι ένα μεμονωμένο βήμα αλλά μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής ψηφιοποίησης της doValue Greece.

Η εταιρεία επενδύει σταθερά σε λύσεις που βελτιώνουν την εμπειρία του δανειολήπτη, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια, την ευχρηστία και τη διαφάνεια.

Στόχος είναι να προσφέρει στους πελάτες της υπηρεσίες που συμβαδίζουν με τις ανάγκες της ψηφιακής εποχής και να κάνει τη διαχείριση δανείων μια πιο απλή και ανθρώπινη διαδικασία.

Με το IRIS, η doValue Greece αποδεικνύει ότι η καινοτομία μπορεί να μεταφραστεί σε απτά οφέλη για τον δανειολήπτη, μειώνοντας την ταλαιπωρία και εξασφαλίζοντας ότι η καθημερινή υποχρέωση της πληρωμής γίνεται με τον πιο άμεσο και ασφαλή τρόπο.