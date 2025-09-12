Άναυδοι έμειναν στην Εύβοια με ένα κοπάδι από απίστευτα μεγάλα ψάρια που εμφανίστηκε στη θάλασσα, κοντά στην ακτή.

Σύμφωνα με το evianews.com, το περιστατικό προκάλεσε έκπληξη αλλά και περιέργεια σε όσους βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στη θάλασσα.

Κάποιοι δεν έκρυψαν τον φόβο τους βλέποντας τα τεράστια σώματα τους να γλιστρούν ανάμεσα στα κύματα.

Κινούνταν αργά και επιβλητικά. Το μέγεθος τους προκαλούσε δέος, ενώ όσοι έζησαν τη στιγμή, παρακολουθούσαν σαστισμένοι την απρόσμενη πομπή. Κάθε τους κίνηση θύμιζε σκηνή από ντοκιμαντέρ, γεμίζοντας την ατμόσφαιρα με θαυμασμό και μυστήριο.

Τα μεγάλα ψάρια, που σύμφωνα με μαρτυρίες είχαν μήκος αρκετών μέτρων, εξαφανίστηκαν ξαφνικά, αφήνοντας πίσω τους ερωτηματικά και πολλές συζητήσεις.