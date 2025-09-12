Στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης της Ελλάδας με την Τουρκία, ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για τον τρόπο που κατάφερε να εξουδετερώσει τα επιθετικά όπλα της εθνικής, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στους φίλους του στην Ελλάδα.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι καλύτερη ομάδα από την Γερμανία την οποία θα ανταμώσει η Τουρκία στον τελικό του Eurobasket.

«Συγγνώμη για όλους τους φίλους μου στην Ελλάδα που είδαν το παιχνίδι, αλλά αξίζαμε να κερδίσουμε. Σταματήσαμε τους Σλούκα, Τολιόπουλο και τον Γιάννη. Μόνο ο Ντόρσεϊ στην αρχή βρήκε κάποια σουτ, αλλά τον σταματήσαμε και αυτόν. Σπουδαία νίκη, τρομερή ομάδα η Ελλάδα.

Ο Γιάννης προσπαθεί να προστατεύει το ζωγραφιστό, έτσι ο Οσμανί έβαλε τα πρώτα σουτ και πήρε αυτοπεποίθηση.

Η Ελλάδα είναι καλύτερη ομάδα από τη Γερμανία, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι ιστορικό, να κερδίσουμε στον τελικό και να πάρουμε το Χρυσό, κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ».