Ανησυχίες έχουν εκφραστεί για την ευημερία μιας νεαρής γυναίκας που ζει σε απομονωμένο καταυλισμό μέσα σε δάσος μαζί με μια αυτοαποκαλούμενη αφρικανική «βασιλική φυλή», εν μέσω αυξανόμενων εικασιών ότι ίσως είναι έγκυος. Η ομάδα, που αυτοαποκαλείται «Βασίλειο της Κουμπάλα», έχει στήσει έναν πρόχειρο καταυλισμό σε δασική περιοχή κοντά στο Τζέντμπεργκ, στα Σκωτσέζικα Σύνορα, ισχυριζόμενη ότι ανακτά προγονική γη η οποία, όπως υποστηρίζουν, «κλάπηκε από μια μαύρη εβραϊκή φυλή πριν από αιώνες».

Η τριάδα αποτελείται από τον Κόφι Όφεχ, 36 ετών, από την Γκάνα, που αυτοχαρακτηρίζεται «Βασιλιάς Ατεχένε», τη σύζυγό του, Ζαν Γκάσο, 42 ετών, από τη Ζιμπάμπουε, που αποκαλεί τον εαυτό της «Βασίλισσα Νάντι», και την αποκαλούμενη «υπηρέτριά» τους, Άσνατ, 21 ετών, η οποία γεννήθηκε ως Καουρά Τέιλορ στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Είμαι η κατώτερη κυρία και λειτουργώ ως παρένθετη για τη βασίλισσα», ανέφερε η Τέιλορ σε πρόσφατο βίντεο στο Facebook.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η Καουρά Τέιλορ κατάγεται από το Τέξας και στο παρελθόν υπήρξε παιδί-θαύμα στο σκάκι. Σήμερα όμως ζει στον πρωτόγονο καταυλισμό μαζί με τον Όφεχ και την Γκάσο, έχοντας αποκοπεί από την οικογένειά της, η οποία την εκλιπαρεί να επιστρέψει στο σπίτι. Η μητέρα της, Μέλμπα Γουάιτχεντ, δήλωσε σε δημοσιογράφους: «Αυτή η σέχτα είναι τρελή. Αποτελούν απειλή για όλους γύρω τους». Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Καουρά ήταν έξυπνη και είχε φιλοδοξία να σπουδάσει νομική, αλλά αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας.

Η νεαρή γυναίκα εξαφανίστηκε από το σπίτι της στο Τέξας μαζί με την ενός έτους κόρη της πριν από τρεις μήνες και αργότερα εμφανίστηκε με τους αυτοαποκαλούμενους «βασιλείς» στη Σκωτία. Ο ιδιοκτήτης της γης όπου έχει στηθεί ο καταυλισμός, Ντέιβιντ Πάλμερ, χαρακτήρισε την ομάδα «ενοχλητική» και κινεί διαδικασίες για την έξωσή τους μέσω δικαστηρίου. Ένταλμα απομάκρυνσης εξεταζόταν στο Δικαστήριο του Τζέντμπεργκ το βράδυ της Πέμπτης, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι αρχικά η ομάδα είχε κατασκηνώσει σε γη που ανήκει στο Συμβούλιο των Σκωτσέζικων Συνόρων.

Παρά τη δημοσιότητα και την πίεση που δέχονται, ο Όφεχ εμφανίζεται αμετακίνητος, επιμένοντας ότι είναι ο μεσσίας και άμεσος απόγονος του βιβλικού βασιλιά Δαβίδ. «Ακολουθούμε τους νόμους του δημιουργού – όλα ανήκουν σε εκείνους που τα δημιούργησαν. Δεν πιστεύουμε ότι καμία αρχή κατέχει τη Γη. Η Γη ανήκει στον πατέρα», δήλωσε. Σε ένα διαδικτυακό βίντεο, η Γκάσο εμφανίζεται να δροσίζει τον Όφεχ με ένα φτερό παγωνιού, ενώ εκείνος διακηρύσσει: «Αν ο δημιουργός θέλει να βρισκόμαστε στα δάση, τότε πάντα θα είμαστε στα δάση. Δεν φεύγουμε».

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αναρτηθεί και άλλα βίντεο που δείχνουν την ομάδα να ζει μέσα στη φύση: να κάνει μπάνιο σε ρυάκι, να ψέλνει γύρω από φωτιά κάτω από τα αστέρια, να σκουπίζει το έδαφος με χειροποίητες σκούπες και να προσεύχεται δίπλα σε ποτάμι φορώντας ρούχα φτιαγμένα από φύλλα. Αυτός ο ασυνήθιστος τρόπος ζωής έχει προκαλέσει ταυτόχρονα γοητεία αλλά και αντιδράσεις στην κοινή γνώμη.

'Missing' Texas woman found living in Scotland with 'lost African tribe' The family of a 'missing' Texas woman who was found living with an 'ancient tribe' in the Scottish woodlands revealed she is now living as a second wife to the tribe's 'king'.Kaura Taylor, 21, vanished with her one-year-old child three months ago to to set up a new home in the so-called Kingdom of Kubala completely unbeknownst to her relatives.Taylor has been living with the tribe's leader King Atehene and his wife, Queen Nandi and has adopted the tribal name Asnat, Lady Safi, of Atehene.

Πρόσφατα, ο καταυλισμός φέρεται να δέχτηκε επίθεση από αυτόκλητους «τιμωρούς» που πέταξαν πέτρες στις σκηνές τους, γεγονός που ενέτεινε τις ανησυχίες για την ασφάλειά τους. Παράλληλα, μια γυναίκα από το Μπέρμιγχαμ υποστηρίζει ότι ταξίδεψε μέχρι τα Σκωτσέζικα Σύνορα για να συναντήσει την ομάδα, αφού τους γνώρισε διαδικτυακά. «Μιλήσαμε για ώρες και ήταν υπέροχοι», δήλωσε στην εφημερίδα The Scottish Sun, προσθέτοντας ότι «ο βασιλιάς μού ζήτησε να τους ακολουθήσω».

Εντωμεταξύ, οι τοπικοί κάτοικοι και οι αρμόδιες αρχές παραμένουν διχασμένοι σχετικά με τη νομιμότητα αλλά και την ηθική διάσταση της παραμονής της ομάδας στη συγκεκριμένη γη, με τη συζήτηση να συνεχίζεται και την υπόθεση να συγκεντρώνει ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον.