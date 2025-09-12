Η Εθνική Ελλάδας έκανε το χειρότερό της παιχνίδι στο EuroBasket 2025 και ηττήθηκε με 68-94 από την Τουρκία στον ημιτελικό, με τον Βασίλη Σπανούλη να στέκεται στα πολλά λάθη που έκαναν οι παίκτες του.

Η Εθνική ομάδα κατάφερε να επιστρέψει σε 4άδα ενός Eurobasket για πρώτη φορά μετά το 2009, δεν επιστρέφει και στον μεγάλο τελικό όμως καθώς ο ημιτελικός εξελίχθηκε σε… εφιάλτη. Ένας εφιάλτης για τον οποίο δεν ευθύνεται μόνο η Τουρκία με την εξαιρετική εμφάνισή της αλλά και η Ελλάδα με την πολύ κακή δική της. Γεγονός στο οποίο στάθηκε και ο προπονητής.

«Δεν ήμασταν έτοιμοι σε ό,τι αφορά την ενέργεια, κάναμε πολλά παιδαριώδη λάθη και δεν παίξαμε σύμφωνα με τις δυνατότητές μας. Έχουμε ένα μεγάλο παιχνίδι μπροστά μας για το μετάλλιο και πρέπει να είμαστε έτοιμοι», είπε αρχικά στις δηλώσεις του ο Σπανούλης και συνέχισε με νέα αναφορά στο ματς με τους Φινλανδούς.

«Θα δούμε τη Φινλανδία, θα την αναλύσουμε και θα είμαστε έτοιμοι».