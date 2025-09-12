Η Αστυνομία εκκένωσε την περιοχή γύρω από το σπίτι της οικογένειας του Τάιλερ Ρόμπινσον στη Γιούτα, μετά την αναφορά «ανησυχητικών πληροφοριών» από την κατοικία, σύμφωνα με το Fox News.

Οι ερευνητές δεν αποκάλυψαν τι προκάλεσε την ανησυχία, σημείωσαν όμως ότι οι πληροφορίες προέρχονταν από τον χώρο μπροστά από το σπίτι. Ελικόπτερο της αστυνομίας πετά πάνω από τη γειτονιά και οι δημοσιογράφοι έχουν ενημερωθεί να απομακρυνθούν.

Ο φερόμενος δράστης για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ ταυτοποιήθηκε ως ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον από το Γουάσινγκτον της Γιούτα. Ο νεαρός φοιτά στο πρόγραμμα μαθητείας ηλεκτρολόγων στο Dixie Technical College στο Σεντ Τζορτζ. Σύμφωνα με δημόσια αρχεία, δεν ήταν εγγεγραμμένος σε πολιτικό κόμμα και δεν ψήφισε στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου. Παρά ταύτα, οι αρχές ανέφεραν ότι τα τελευταία χρόνια ο Ρόμπινσον είχε γίνει «πιο πολιτικοποιημένος» και είχε εκφράσει την αποδοκιμασία του για τις απόψεις του συντηρητικού ακτιβιστή.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο Ρόμπινσον παραδόθηκε στην αστυνομία από τον πατέρα του και έναν ιερέα στη νότια Γιούτα, έπειτα από τη δημοσιοποίηση εικόνων του υπόπτου, σύμφωνα με πηγές επιβολής του νόμου που επικαλείται το Daily Mail.

Η σύλληψή του ακολούθησε έκκληση του κυβερνήτη της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, προς το κοινό να βοηθήσει στον εντοπισμό του ατόμου που πυροβόλησε και σκότωσε τον 31χρονο Κερκ ενώ μιλούσε σε φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Utah Valley την Τετάρτη. Το FBI είχε προσφέρει αμοιβή 100.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του δράστη.