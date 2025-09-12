Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο ηγούμενος και ο μοναχός της Μονής Μέγα Σπηλαίου μαζί με τους υπόλοιπους τέσσερις κατηγορούμενους έπειτα από τις μαραθώνιες απολογίες τους.

Ο ηγούμενος στη συνάντηση που είχε με τους αστυνομικούς που παρουσιάστηκαν ως υποψήφιοι αγοραστές φέρεται να τους είχε πει: «αν πάει καλά αυτή η δουλειά, θα πουλήσουμε και τους τοίχους».

Οι κατηγορούμενοι πέρασαν την ημέρα στα δικαστήρια της Κορίνθου, με τις απολογίες τους να διαρκούν αρκετές ώρες. Κατά την άφιξή του, ο ηγούμενος φέρεται να εκδηλώθηκε επιθετικά απέναντι στους δημοσιογράφους που κάλυπταν τη διαδικασία, δημιουργώντας στιγμές έντασης έξω από το δικαστικό μέγαρο.

Εις βάρος των συλληφθέντων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, που είναι κακούργημα, υπεξαίρεση και παράλειψη δήλωσης μνημείου, κατοχή και εμπορία.

Ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου, στα Καλάβρυτα, ζητούσε το ποσό των 200.000 ευρώ για 17 βυζαντινές εικόνες, καθώς και για δύο σπάνια Ευαγγέλια, χρονολογημένα από το 1737 και το 1761.