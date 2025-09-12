Στο νοσοκομείο αναρρώνει ο μοναδικός μάρτυρας της τραγωδίας που συγκλόνισε το Πανελλήνιο στην Ολυμπία Οδό, κοντά στην περιοχή της Παναγοπούλας Αχαΐας. Στο μοιραίο τροχαίο έχασαν τη ζωή τους ο 54χρονος οδηγός του φορτηγού στο οποίο επέβαινε, καθώς και η 70χρονη οδηγός που κινήθηκε για περίπου ένα χιλιόμετρο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και η οποία από τη σύγκρουση απανθρακώθηκε.

Ο επιζών επιβάτης του φορτηγού, ο οποίος κατευθύνονταν προς τα Γιάννενα, μίλησε στην εκπομπή “Live News”. Με φανερή δυσκολία και ψυχική οδύνη, περιγράφει όσα μπορεί να θυμηθεί από το φρικτό δυστύχημα που εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια του.

«Η γυναίκα μου είναι δίπλα μου, είμαστε μαζί 46 χρόνια, 50 χρόνια. Αν και αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι πολλά, αλλά όπως πηγαίναμε είδα ένα αυτοκίνητο ερχόταν πάνω μου. Πήγε να ξεφύγει, δεν κατάλαβα τίποτα. Έκανε λοιπόν να ξεφύγει, έκανε και το άλλο αυτοκίνητο, έγινε σύγκρουση, τώρα δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι μετά τι έγινε.

Θυμάμαι που τρέχαμε με 130 χιλιόμετρα την ώρα και ξαφνικά σβήνουν όλα, είδα ένα αυτοκίνητο και “μπαμ”. Αυτό ήταν, τέλος. Ήταν ακαριαίο, τέλος. Αν και μου είπαν πως μιλούσα, αλλά δεν θυμάμαι τίποτα».

Ο τραυματίας που έκανε χειρουργείο στο πόδι, θα χρειαστεί να κάνει τουλάχιστον ακόμη μια επέμβαση.