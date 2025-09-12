Σοκαριστικές είναι οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το δυστύχημα που σημειώθηκε στην Ολυμπία Οδό το βράδυ της Πέμπτης, λίγο πριν από το τούνελ της Παναγοπούλας, με δύο νεκρούς, όταν μια 70χρονη οδηγός ενός οχήματος φέρεται να μπήκε ανάποδα στο ρεύμα προς Αθήνα, με αποτέλεσμα να προκληθεί η φονική σύγκρουση με άλλο όχημα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του tempo24, η 70χρονη κινούνταν για τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο αντίθετα. Συγκεκριμένα η οδηγός εισήλθε στην Ολυμπία Οδό από τον κόμβο των Σελιανιτίκων με κατεύθυνση την Πάτρα. Όταν έφτασε στις σήραγγες της Παναγοπούλας, αντί να συνεχίσει κανονικά την πορεία της, επέλεξε τη διαδρομή που ακολουθούν τα οχήματα επικίνδυνου φορτίου. Στη συνέχεια, φέρεται να αποπροσανατολίστηκε και έκανε αναστροφή οδηγώντας προς το Αίγιο.

Όπως περιγράφουν μαρτυρίες, παρά τα σήματα διερχόμενων οδηγών που απέφυγαν τη σύγκρουση κάνοντας ελιγμούς, η γυναίκα δεν είχε αντιληφθεί πως κινούνταν ανάποδα, με αποτέλεσμα να προκληθεί η μοιραία σύγκρουση με το άλλο όχημα.

Η οδηγός του Ι.Χ. απανθρακώθηκε, ενώ από το δυστύχημα έχασε τη ζωή του ακόμα ένας άνδρας που βρισκόταν στο αγροτικό όχημα το οποίο συγκρούστηκε με το Ι.Χ. Ένας ακόμα άνδρας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.