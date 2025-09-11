Τραγικό απολογισμό έχει το δυστύχημα που σημειώθηκε στην Ολυμπία Οδό το βράδυ της Πέμπτης, λίγο πριν από το τούνελ της Παναγοπούλας με δύο νεκρούς.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, έχασε τη ζωή του ακόμη ένας άνθρωπος, ένας άνδρας που βρισκόταν στο αγροτικό όχημα το οποίο συγκρούστηκε με το ΙΧ.

Στο ΙΧ φέρεται να επέβαινε γυναίκα 70 ετών από το Αίγιο, ενώ το αγροτικό όχημα εμφανίζεται δηλωμένο στα Μέγαρα, χωρίς να είναι ακόμη γνωστό ποιοι επέβαιναν, όπως αναφέρει το τοπικό μέσο tempo24.news.

Ένας ακόμη άνδρας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Ως προς τις συνθήκες του τροχαίου, η οδηγός του ΙΧ που απανθρακώθηκε φέρεται να μπήκε ανάποδα στο ρεύμα προς Αθήνα, με αποτέλεσμα να προκληθεί η φονική σύγκρουση.