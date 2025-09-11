Μια ανθρώπινη ζωή χάθηκε με τραγικό τρόπο το βράδυ της Πέμπτης, σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στην Αχαΐα. Το περιστατικό σημειώθηκε στην Ολυμπία Οδό, στο ύψος της Παναγοπούλας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάτρα, προκαλώντας σοκ και κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, δύο οχήματα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα το ένα από τα δύο αυτοκίνητα να τυλιχθεί στις φλόγες, παγιδεύοντας τον οδηγό του.

Παρά την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έσπευσε στο σημείο, ο οδηγός του φλεγόμενου οχήματος δεν κατάφερε να απεγκλωβιστεί εγκαίρως και βρέθηκε απανθρακωμένος.

Στο δεύτερο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο άτομα, τα οποία τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, προκειμένου να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία.