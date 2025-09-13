Ένας σπάνιος σταυρός αποκαλύφθηκε πρόσφατα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ρίχνοντας φως στην παρουσία του Χριστιανισμού κατά τα πρώτα χρόνια της ισλαμικής εποχής.

Η ανακάλυψη έγινε στο νησί Σιρ Μπάνι Γιας, στον Περσικό Κόλπο, και ανακοινώθηκε τον Αύγουστο από το Τμήμα Πολιτισμού και Τουρισμού του Άμπου Ντάμπι.

Το νησί φιλοξενεί πολυτελή θέρετρα και φυσικά καταφύγια. Παρά την απομακρυσμένη τοποθεσία του, παραμένει προσβάσιμο μέσω θαλάσσιων ταξί ή ιδιωτικών αεροπλάνων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται για την πρώτη ανασκαφή στο νησί εδώ και 30 χρόνια. Ο σταυρός συνδέεται με τοπικό χριστιανικό μοναστήρι που χτίστηκε μεταξύ 7ου και 8ου αιώνα.

Οι αρχές περιέγραψαν το εύρημα ως «σχηματισμένο σε γύψινη πλάκα, αντικείμενο που πιστεύεται ότι χρησιμοποιούσαν οι μοναχοί για πνευματικό στοχασμό».

Μία φωτογραφία δείχνει ότι η πλάκα είχε σπάσει με την πάροδο του χρόνου, προτού οι αρχαιολόγοι την ανασυνθέσουν.

Το μοναστήρι αποτελούσε μέρος μεγαλύτερου συγκροτήματος, το οποίο περιλάμβανε εκκλησία και χώρο όπου «ανώτεροι μοναχοί αποσύρονταν για περιόδους περισυλλογής και ασκητικής απομόνωσης».

Η ανακοίνωση πρόσθεσε ότι «το ύφος του σταυρού παρουσιάζει ομοιότητες με ευρήματα από το Ιράκ και το Κουβέιτ και συνδέεται με την Εκκλησία της Ανατολής, η οποία έχει τις ρίζες της στην αρχαία Μεσοποταμία».

Ο Χριστιανισμός εξαπλώθηκε στην Αραβική Χερσόνησο μεταξύ 300 και 500 μ.Χ. Μετά τις αραβικές κατακτήσεις, Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι συνυπήρχαν στο σημερινό Άμπου Ντάμπι.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το μοναστήρι «εγκαταλείφθηκε ειρηνικά» πριν από το 800 μ.Χ.

Ο Μοχάμεντ Χαλίφα Αλ Μουμπάρακ, πρόεδρος του Τμήματος Πολιτισμού και Τουρισμού, χαρακτήρισε την ανακάλυψη «ισχυρή μαρτυρία για τις βαθιές και διαχρονικές αξίες συνύπαρξης και πολιτιστικής ανοιχτότητας των ΗΑΕ».

Όπως πρόσθεσε: «Μας γεμίζει υπερηφάνεια και τιμή και μας θυμίζει ότι η ειρηνική συνύπαρξη δεν είναι ένα σύγχρονο κατασκεύασμα, αλλά μια αρχή υφασμένη στον ίδιο τον ιστό της ιστορίας της περιοχής μας».

Οι αρχές τόνισαν ότι ο χώρος της εκκλησίας και του μοναστηριού στο Σιρ Μπάνι Γιας είναι επισκέψιμος, δίνοντας τη δυνατότητα σε Χριστιανούς τουρίστες να συνδεθούν με την ιστορία της πίστης τους.

Η τοποθεσία διαθέτει επίσης μικρή έκθεση με ευρήματα από παλαιότερες ανασκαφές, όπως γυάλινα ποτήρια, σταυροειδές γύψινο διακοσμητικό και σφραγίδα με σχέδιο σκορπιού.

Επιπλέον, δίπλα στο κέντρο επισκεπτών έχει ανεγερθεί πολυθρησκειακή εκκλησία, εμπνευσμένη από τον αρχαίο χώρο.

Τα χριστιανικά ευρήματα εξακολουθούν να προσελκύουν έντονο ενδιαφέρον των αρχαιολόγων. Τον Ιούλιο, Αιγύπτιοι αξιωματούχοι είχαν ανακοινώσει την ανακάλυψη δύο χριστιανικών εκκλησιών ηλικίας άνω των 1.500 ετών, εκ των οποίων η μία περιλάμβανε τοιχογραφία του Ιησού.