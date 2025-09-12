Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τηλεφώνησε στον Εργκίν Αταμάν για να του εκφράσει τα συγχαρητήριά του μετά τη νίκη της εθνικής Τουρκίας επί της Ελλάδας στον ημιτελικό του Eurobasket.

Ένα σύντομο βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα δείχνει τον Αταμάν να μιλά με τον Τούρκο πρόεδρο σε ανοικτή ακρόαση, ενώ περπατά μέσα στα αποδυτήρια, με τους παίκτες να χειροκροτούν γύρω του.

Στο πλευρό του προπονητή βρίσκεται, μεταξύ άλλων, ο Χέντο Τούρκογλου, πρόεδρος της τουρκικής ομοσπονδίας μπάσκετ και πρώην αστέρας του αθλήματος.

Ο τελικός με τη Γερμανία την Κυριακή (21:00) θα είναι ο δεύτερος στην ιστορία της Τουρκίας στο Eurobasket, μετά τον πρώτο το 2001, όταν είχαν ηττηθεί από τη Σερβία εντός έδρας.