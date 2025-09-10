Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί σήμερα, Τετάρτη 10/9 η κίνηση σε πολλούς δρόμους της Αττικής. «Κολλημένοι» είναι οι οδηγοί στον Κηφισό όπου σημειώνεται κομφούζιο ενώ με χαμηλές ταχύτητες κινούνται όσοι βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας.

Kαθυστερήσεις παρατηρούνται στη Λεωφόρο Κηφισού, από τα ΚΤΕΛ προς τη Φιλαδέλφεια και στη Λεωφόρο Κηφισίας έως της Φιλοθέη.

Προβλήματα παρατηρούνται επίσης στη Λεωφόρος Ποσειδώνος και στη Σταδίου.

Στην Αττική Οδό υπάρχουν καθυστερήσεις έως και 20 λεπτά προς Αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

15’-20’ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού)

5΄-10΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 15’-20΄ στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. https://t.co/h4VLsSvUd5 — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 10, 2025

