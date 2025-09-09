«Οι σκύλοι οδηγοί έχουν το δικαίωμα να επιβιβάζονται γιατί είναι ένα με τον άνθρωπο που τους χρησιμοποιεί και επιβάλλεται να τους επιβιβάζει το ταξί», είπε ο γραμματέας ΣΑΤΑ, Πάρης Ορφανός, αναφορικά με το περιστατικό με οδηγό ταξί που αρνήθηκε να επιβιβαστεί στο όχημα του ο σκύλος οδηγός της Καρολίνας Πελενδρίτου. Η ίδια είναι μία από τις πιο πετυχημένες αθλήτριες των Παραολυμπιακών Αγώνων (σημαιοφόρος της κυπριακής αποστολής στους Παραολυμπιακούς Αγώνες 2024).

Ο Πάρης Ορφανός μιλώντας στο Action24, είπε ότι ο ΣΑΤΑ έχει λάβει υπόψιν το περιστατικό το οποίο χαρακτήρισε καταδικαστέο. «Ο συγκεκριμένος οδηγός θα υποστεί τις κυρώσεις», ενώ είπε ότι στο επάγγελμα έχουν εισχωρήσει παραβάτες.

Η Καρολίνα Πελενδρίτου, η οποία είναι τυφλή, αντέδρασε έντονα όταν ο οδηγός ταξί αρνήθηκε να επιβιβάσει τον σκύλο οδηγό της. Ο ίδιος, προσπαθώντας να δικαιολογηθεί, φέρεται να είπε: «Εγώ τι θα κάνω αν ο σκύλος κατουρήσει μέσα στο αμάξι;».

Η αντίδραση της Παραολυμπιονίκης ήταν άμεση: «Ξέρετε τι σημαίνει σκύλος οδηγός; Δεν έχετε δικαίωμα να μην πάρετε το σκυλί. Κι αν καλέσω την αστυνομία, θα πάτε αυτόφωρο», του απάντησε.

Ο οδηγός, ωστόσο, φέρεται να επέμεινε: «Εγώ θα πάω αυτόφωρο; Το ταξί είναι δικό μου και εγώ κάνω κουμάντο».

Η ανάρτηση της Πελενδρίτου για το περιστατικό έγινε αμέσως viral, προκαλώντας οργή και πλήθος σχολίων κατά της απαράδεκτης συμπεριφοράς του οδηγού. Πέρα από την ηθική διάσταση, το θέμα έχει και νομική βάση, καθώς ο νόμος 3765/2009, σε συνδυασμό με μεταγενέστερες ρυθμίσεις, είναι ξεκάθαρος: «Οι σκύλοι οδηγοί τυφλών ή βοηθητικοί σκύλοι ατόμων με αναπηρία έχουν δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης με όλα τα μέσα μεταφοράς (λεωφορεία, μετρό, ταξί, αεροπλάνα, πλοία). Ο σκύλος πρέπει να φέρει ειδικό σαμάρι ή εξάρτυση που τον αναγνωρίζει ως σκύλο οδηγό. Δεν επιτρέπεται στον οδηγό ταξί να αρνηθεί τη μεταφορά ή να ζητήσει επιπλέον κόμιστρο. Ο σκύλος επιτρέπεται να κάθεται δίπλα στο άτομο που συνοδεύει, και όχι σε χώρο αποσκευών».