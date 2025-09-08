Σάλο προκαλεί ένας οδηγός ταξί, ο οποίος αρνήθηκε να μεταφέρει Παραολυμπιονίκη, επειδή μαζί της θα έπαιρνε τον σκύλο οδηγό της.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η μεταφορά των σκύλων οδηγών είναι υποχρεωτική, καθώς είναι ειδικά εκπαιδευμένα ζώα από συγκεκριμένους εκπαιδευτές, τα οποία καθοδηγούν τους ιδιοκτήτες τους. Δεν είναι δηλαδή συνηθισμένα κατοικίδια, οπότε αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τον Νόμο.

Ο οδηγός ωστόσο αρνήθηκε να επιβιβάσει τη γυναίκα, η οποία τον προειδοποίησε ότι θα φωνάξει την αστυνομία και εκείνον να απαντά: «Θα πάω αυτόφωρο εγώ; Δικό μου είναι, εγώ κάνω κουμάντο στο ταξί».

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, η Παραολυμπιονίκης βιντεοσκόπησε το περιστατικό με το κινητό της.

Το βίντεο έκτοτε έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου με πλήθος κόσμου να παίρνει το μέρος της γυναίκας, ενώ ορισμένοι υποστήριξαν τον οδηγό ταξί με την ευγονική επιχειρηματολογία ότι τα άτομα με αναπηρία δεν πρέπει να κυκλοφορούν.