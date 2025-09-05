Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει τα Στράνωμα Ναυπακτίας, μετά την τραγική είδηση του ξαφνικού θανάτου της 25χρονης Μαργαρίτας Χαλκιά, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στην Κορινθία και συγκεκριμένα στο Κιάτο.

Η Μαργαρίτα έφυγε τόσο πρόωρα και άδικα, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά της, τους συγγενείς, τους φίλους, αλλά και ολόκληρη την τοπική κοινωνία, που μιλά για ένα χαμογελαστό και δραστήριο κορίτσι με όνειρα και μέλλον.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου 2025, περίπου στις 7:00 το πρωί, στον δρόμο Κιάτο-Σούλι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα που οδηγούσε η νεαρή γυναίκα συγκρούστηκε με αγροτικό αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα, Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, στις 18:00 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό στο Κιάτο, σύμφωνα με το tempo24.

Είχε τα γενέθλιά της πριν λίγες μέρες

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, στις 12 Αυγούστου, η Μαργαρίτα γιόρταζε τα γενέθλιά της, περιτριγυρισμένη από φίλους και αγαπημένα πρόσωπα.

Παρά την κανονικότητα εκείνων των στιγμών, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι λίγες μέρες αργότερα η ζωή της θα διακοπεί τόσο απρόσμενα.