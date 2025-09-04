Στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία στον Κιάτο, για τον θάνατο της 25χρονης Μαργαρίτας, που σκοτώθηκε όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε συγκρούστηκε με αγροτικό όχημα.

Σύμφωνα με το Star, πριν από λίγες ημέρες, στις 12 Αυγούστου, η Μαργαρίτα γιόρταζε τα γενέθλιά της με φίλους και συγγενείς. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί την τραγωδία που θα ακολουθούσε.

Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο στο Κιάτο

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον δρόμο Κιάτο – Σούλι, στη θέση Αρκούδα. Στο αγροτικό όχημα επέβαινε ένα ζευγάρι, ηλικίας 70 και 61 ετών. Διασώστες τους απεγκλώβισαν και τους μετέφεραν στο Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου νοσηλεύονται.

Η νεαρή γυναίκα κινούνταν στο ρεύμα καθόδου, ενώ το ζευγάρι ανέβαινε. Η μοιραία σύγκρουση έγινε σε στροφή και το όχημα που οδηγούσε η Μαργαρίτα μετατράπηκε σε άμορφη μάζα από σιδερικά.

Ο δρόμος που σημειώθηκε το δυστύχημα χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επικίνδυνος, με κρυφές στροφές, φθαρμένη άσφαλτο και ανεπαρκή φωτισμό.