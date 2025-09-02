«Τα 100 χρόνια είναι μόνο η αρχή». Με το αισιόδοξο αυτό μήνυμα για το μέλλον του εκθεσιακού φορέα που κλείνει φέτος 100 χρόνια ζωής παρουσιάστηκε σήμερα η 89η ΔΕΘ, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

«Εννιά ημέρες, μια πόλη μέσα στην πόλη, αλλά και μια πόλη που υποδέχεται τον κόσμο». Με τη φράση αυτή περιέγραψε τη ΔΕΘ ο γενικός διευθυντής της ΔΕΘ-HELEXPO, κ. Αλέξης Τσαξιρλής, ο οποίος αναφερόμενος στην εταιρεία μίλησε για τις κατακτήσεις των τελευταίων 12 ετών, τονίζοντας πως, αν γυρίσουμε πριν από αυτό το διάστημα, θα βλέπαμε μία άλλη ΔΕΘ, πολύ πιο μικρή.

Με 11 θεματικά αφιερώματα και περί τους 1.100 εκθέτες σε εκθεσιακούς χώρους 33.000 τ.μ. η 89η ΔΕΘ θα είναι φέτος ένα μοναδικό πολυγεγονός. Μάλιστα, η ιστορική επέτειος των 100 χρόνων θα τιμηθεί με ένα εκτενές οπτικοακουστικό αφιέρωμα στο Περίπτερο 16, που θα αναδείξει το πλούσιο παρελθόν και τη διαδρομή της ΔΕΘ από το 1925 έως σήμερα.

Στον πυρήνα της βρίσκεται το αφιέρωμα «Ελλάδα και Επιχειρηματικότητα», το οποίο προβάλλει τη δυναμική των ελληνικών επιχειρήσεων μέσα από τη συμμετοχή των επιμελητηρίων και εκατοντάδων μικρομεσαίων εταιρειών από όλη τη χώρα. Συνολικά 44 Επιμελητήρια, υπό τη σκέπη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, με 351 επιχειρήσεις θα παρουσιάσουν προϊόντα και υπηρεσίες στα Περίπτερα 2 και 3, ενώ το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης συμμετέχει στη ΔΕΘ με 51 επιχειρήσεις-μέλη του.

Στο επιχειρηματικό πεδίο οι προγραμματισμένες επιχειρηματικές συναντήσεις μεταξύ Ελλήνων και ξένων εκθετών και εμπορικών επισκεπτών της ΔΕΘ θα πραγματοποιηθούν από τις 7-10 Σεπτεμβρίου στον όροφο του περιπτέρου 15 με 150 συμμετέχοντες από Τσεχία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία, Ολλανδία και Ελλάδα και συνολικά 400 ραντεβού, τα οποία έχουν ήδη κλειστεί.

Διεθνείς Συμμετοχές

Παράλληλα, οι «Διεθνείς Συμμετοχές», που προέρχονται από 19 χώρες, επιβεβαιώνουν τον εξωστρεφή χαρακτήρα της ΔΕΘ, φέρνοντας στη Θεσσαλονίκη φορείς, αντιπροσωπείες και επιχειρήσεις από το εξωτερικό (Ευρώπη, Ασία, Αφρική κα), που βλέπουν στην Ελλάδα μια αγορά γεμάτη προοπτικές. Αντίστοιχα, η ενότητα «Ελλάδα των Περιφερειών – Γεύσεις από Ελλάδα» φωτίζει τον πλούτο της πρωτογενούς παραγωγής και της τοπικής γαστρονομίας, δίνοντας βήμα σε προϊόντα που αποτελούν αυθεντική έκφραση της ελληνικής γης.

AutoThessaloniki

Η τεχνολογία και η καινοτομία αποτελούν άλλο ένα ευδιάκριτο στίγμα της φετινής έκθεσης. Το «AutoThessaloniki» εγκαινιάζει μια νέα δυναμική πλατφόρμα για τον κλάδο του αυτοκινήτου, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα καινούρια μοντέλα μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών.

Το αφιέρωμα «Τεχνολογία/Έρευνα/Καινοτομία» φιλοδοξεί να ενώσει την ερευνητική κοινότητα με την αγορά, μέσα από την παρουσίαση νέων επιτευγμάτων και πρακτικών εφαρμογών.

Akademia

Η ΔΕΘ, όμως, δεν περιορίζεται μόνο στην οικονομία. Ως θεσμός με ευρύ κοινωνικό αποτύπωμα, περιλαμβάνει μεγάλα αφιερώματα όπως το «Akademia» που παρουσιάζει το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, την ενότητα για τους «Δημόσιους Φορείς και Υπηρεσίες προς τον Πολίτη», αλλά και τα αφιερώματα σε «Έπιπλα-Οικιακό Εξοπλισμό» και «Γαστρονομία και Διατροφή».

Ειδική θέση στα φετινά αφιερώματα κατέχει το JuniorLand, που απευθύνεται στα παιδιά και τις οικογένειες, μετατρέποντας την έκθεση σε έναν χώρο παιχνιδιού και δημιουργίας, με θεατρικές παραστάσεις, επιστημονικά πειράματα, bubble shows, ξυλοπόδαρους και πολλές ακόμη εκπλήξεις. Επιπλέον, για μια ακόμη φορά η ΔΕΘ φιλοξενεί και το Hobby Festival, που είναι μια μοναδική γιορτή αφιερωμένη σε κάθε μορφή χόμπι, δεξιότητας και δημιουργικής αναζήτησης.

Πολιτισμός

Στο επίκεντρο της ΔΕΘ βρίσκεται και ο πολιτισμός. Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, η Έκθεση τιμά τον μεγάλο δημιουργό με μια μεγάλη συναυλία στις 9 Σεπτεμβρίου με τους Δημήτρη Μπάση, Ρίτα Αντωνοπούλου, Σοφία Παπάζογλου και Άγγελο Θεοδωράκη. Στην ίδια σκηνή, κάτω από το εμβληματικό Τόξο, κάθε βράδυ θα πραγματοποιούνται τα καθιερωμένα «Music Events Live», με σημαντικά ονόματα της ελληνικής μουσικής, από τους Πυξ Λαξ και τον Σάκη Ρουβά μέχρι τη Λένα Ζευγαρά, την Αναστασία, την Πάολα, τον Πέτρο Ιακωβίδη και τον Πάνο Βλάχο, τα οποία οι επισκέπτες θα μπορούν να παρακολουθούν δωρεάν, με το εισιτήριο εισόδου στη ΔΕΘ.

Η νεολαία έχει και φέτος ξεχωριστή θέση στη ΔΕΘ μέσα από τον πρωτοεμφανιζόμενο διαγωνισμό «Stage Z – Youth Band Battle», που προσφέρει τη δυνατότητα σε νέα συγκροτήματα να παρουσιάσουν τη δουλειά τους ζωντανά σε χιλιάδες επισκέπτες. Ο νικητής θα εξασφαλίσει δισκογραφικό συμβόλαιο, ενώ και οι φιναλίστ θα κερδίσουν σημαντικά έπαθλα και ευκαιρίες προβολής.

Πολύ πλούσιο είναι το πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων της ΔΕΘ με εκδηλώσεις από υπουργεία, φορείς, επιχειρήσεις, συλλόγους κα., που θα πραγματοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της Έκθεσης (μεταξύ των οποίων εκδηλώσεις στο περίπτερο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αλλά και πολλές δράσεις του υπουργείου Παιδείας). Μάλιστα, σημαντική θα είναι η παρουσία φορέων από τη Βουλγαρία, όπως το Βουλγαρο-Ελληνικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο που διοργανώνει ένα μεγάλο πρόγραμμα εκδηλώσεων με αφορμή την είσοδο της γειτονικής χώρας στο Ευρώ από 1ης Ιανουαρίου 2026.

Η επετειακή 89η ΔΕΘ πλαισιώνεται και από το 57ο Ράλλυ ΔΕΘ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 13-14 Σεπτεμβρίου από τον Αυτοκινητιστικό Όμιλο Θεσσαλονίκης.

Η συνέντευξη Τύπου

Πολύ σημαντική για τη ΔΕΘ-HELEXPO χαρακτήρισε την 89η ΔΕΘ ο πρόεδρος του εκθεσιακού φορέα, κ. Τάσος Τζήκας, υπογραμμίζοντας τον επετειακό της χαρακτήρα και αναφερόμενος στον οραματιστή Νικόλαο Γερμανό, που το 1925 είχε την ιδέα για τη δημιουργία μιας καινοτομικής εταιρείας, η οποία κατάφερε να γίνει το πιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που διαθέτει η πόλη με διεθνείς όρους. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμμετοχή των Περιφερειών στη φετινή διοργάνωση, αλλά και στο αφιέρωμα των 100 χρόνων από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, που μπαίνει, όπως είπε, στο κάδρο της επετείου των 100 ετών της ΔΕΘ-HELEXPO.

Η 89η ΔΕΘ είναι η πιο προσιτή για την οικογένεια, όπως τόνισε από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ-HELEXPO, Δρ Κυριάκος Ποζρικίδης, αναφερόμενος στο πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης, ενώ, μιλώντας για τις καινοτόμες δράσεις, για την τεχνολογία και τα νέα εκθέματα, σημείωσε χαρακτηριστικά πως «αν και οι υποδομές είναι παλιές, η ψυχή είναι καινούρια».

Σημαντικό ορόσημο για την πορεία του θεσμού χαρακτήρισε τα 100 χρόνια της ΔΕΘ-HELEXPO ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, κ. Κωνσταντίνος Γιουτίκας, τονίζοντας πως η προσφορά του εκθεσιακού φορέα, όχι μόνο για την οικονομία της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και για την ανάπτυξη της χώρας, είναι δεδομένη. Σημείωσε μάλιστα πως η ΔΕΘ-HELEXPO διαχρονικά προβάλλει την εγχώρια παραγωγή και πετυχαίνει τη διεθνή δικτύωση των επιχειρήσεων. «Η ΔΕΘ είναι πολυδιάστατη και πολύτιμη» τόνισε, αναφέροντας πως η 89η διοργάνωση θα είναι εμβληματική, αναδεικνύοντας το παρελθόν, το παρόν, αλλά και το μέλλον του φορέα.

«Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί διαχρονικά έναν ζωντανό χώρο διαλόγου και εξέλιξης. Για 8η συνεχή χρονιά η Παπαστράτος συμμετέχει στη ΔΕΘ ως Επίσημος Υποστηρικτής της, συνεχίζοντας τη σταθερή της παρουσία με το μήνυμα ‘’ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ’’. Φέτος επιβεβαιώνουμε αυτή μας τη δέσμευση με νέες δράσεις και πρωτοβουλίες που έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην οικονομία, την κοινωνία, τη νέα γενιά και το περιβάλλον – από τις θεματικές συζητήσεις στο περίπτερό μας έως τις συνεργασίες που ενισχύουν τη θετική αλλαγή» σημείωσε ο γενικός διευθυντής Επικοινωνίας και Βιωσιμότητας της Παπαστράτος, κ. Θέμης Χασιώτης.