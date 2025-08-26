Το βραβείο για την πιο πρωτότυπη πρόταση γάμου φαίνεται πως κέρδισε ένας άνδρας που έκανε τη μεγάλη ερώτηση στην αγαπημένη του σε υψόμετρο 2.918 μέτρων στον Όλυμπο.

Βίντεο που δείχνει τη συγκινητική σκηνή δημοσιεύτηκε πριν από μερικές ημέρες στο Instagram από τον λογαριασμό Weddingbyastir με την περιγραφή να γράφει:

«POV: Κάνεις πρόταση γάμου στην κορυφή του Ολύμπου. 2.918 μέτρα. Η κορυφή της Ελλάδας… και μια αγάπη που ακούστηκε σε όλο το βουνό. Ο Δημήτρης έκανε πρόταση στην Ελευθερία, εκεί όπου ο ουρανός αγγίζει τη γη. Μέσα στην ησυχία του κόσμου, ακούστηκε ένα μόνο μήνυμα: “Ακολουθεί μήνυμα αγάπης… Εδώ, στην κορυφή, έδωσα όρκο φροντίδας στον ομορφότερο άνθρωπο που έχω γνωρίσει. Και εκείνη είπε: ΝΑΙ”. Ήμασταν εκεί. Σιωπηλοί μάρτυρες μιας στιγμής που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Μια πρόταση, μια ανάσα, μια κορυφή», αναφέρει το κείμενο της ανάρτησης.