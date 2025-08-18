Σεισμική δόνηση 4,2 R σημειώθηκε στο νομό Καρδίτσας. Το επικέντρο εντοπίζεται 1 Χλμ. Νότια της Ρεντίνας Καρδίτσας και το εστιακό βάθος στα 5 χλμ.

Ο σεισμός έγινε αισθητός, στην πόλη της Καρδίτσας, στην πόλη της Λαμίας αλλά και στον ορεινό όγκο της Οίτης.

Υπενθυμίζεται ότι τα δεδομένα για τον σεισμό, που προέρχονται από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών ή από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο, είναι λύσεις προερχόμενες από το αυτόματο υπολογιστικό σύστημα, χωρίς τη συμμετοχή σεισμολόγου. Ενημερώνονται συνεχώς με την άφιξη νέων δεδομένων.

