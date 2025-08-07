Λίγες νεφώσεις αυξημένες στα βορειοανατολικά, στην Εύβοια, στην Κρήτη και τις θερμές ώρες στα ορεινά ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά και στα ορεινά της Κρήτης, ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, θερμοκρασία σε μικρή άνοδο.

Πιο αναλυτικά:

Για την Πέμπτη 7 Αυγούστου 2025 προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Εύβοια, βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης, καθώς επίσης και στα ορεινά ηπειρωτικά τις θερμές ώρες της ημέρας, με τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κρήτης, της Μακεδονίας και της Δυτικής Θεσσαλίας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 16 έως 31 βαθμούς), 25 έως 35 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα (στη Θεσσαλία έως τους 37 βαθμούς), 21 έως 37 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 25 έως 31 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 25 έως 35 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 25 έως 31 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και από το μεσημέρι από βορειοδυτικές διευθύνσεις πρόσκαιρα μέτριοι 4-5 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα βόρεια τμήματα περιμένουμε την Πέμπτη στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια και ανατολικά θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυροί 6 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες με τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένη καταιγίδα κυρίως στα γύρω ορεινά περιμένουμε την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν γενικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα μέτριοι 4-5 μποφόρ.