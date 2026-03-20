Η Δομική Κρήτης γνωστοποιεί την υπογραφή νέας σύμβασης με φορέα υλοποίησης την ΕΥΔΑΠ, που αφορά την εκτέλεση του έργου “ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., Τμήμα ΙΙ/ Ε918.2, ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Β’ ΤΟΜΕΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ Δ’ ΤΟΜΕΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΡΓΟΥ Ε-918.2” και συνολικό προϋπολογισμό €15.482.066,71 (συμπεριλαμβανομένου της εκτιμώμενης αναθεώρησης, του Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης 10% επί της συμβατικής αμοιβής συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Το ανωτέρω έργο είναι το τρίτο που έχει αναλάβει η εταιρεία και εκτελείται για λογαριασμό της Ε.ΥΔ.Α.Π., ενώ η εν λόγω σύμβαση ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της εταιρείας στον τομέα των δημόσιων υποδομών, ενδυναμώνει το χαρτοφυλάκιό της και επιβεβαιώνει τη στρατηγική της προσήλωση στους μακροπρόθεσμους επιχειρησιακούς της στόχους.