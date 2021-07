Η Ελληνική εταιρεία NEF-NEF A.E., στο πλαίσιο της καθιερωμένης απονομής των επιχειρηματικών διακρίσεων της New Times Publishing, κατέκτησε για 4η συνεχόμενη χρονιά την καταξιωμένη επιχειρηματική διάκριση «Diamonds of the Greek Economy 2021».

Στόχος της διοργάνωσης είναι να αναδειχθούν οι δυναμικότερες ελληνικές επιχειρήσεις κατά το 2021 και η αξιολόγησή τους γίνεται βάσει συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και κριτηρίων όπως η κερδοφορία, το επενδυτικό πρόγραμμα, η χρηματοοικονομική διάρθρωση, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς επίσης και η δραστηριότητα σε θέματα εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης (για το έτος 2020).

Το βραβείο «Diamonds of the Greek Economy 2021» αποτελεί σημαντική αναγνώριση για την εταιρεία NEF–NEF και για τους ανθρώπους της, καθώς είναι μια ακόμα απόδειξη ότι οι προσπάθειες μιας ελληνικής επιχείρησης, σε ιδιαίτερα απαιτητικούς καιρούς, επιβραβεύονται.

Η τελετή απονομής των βραβείων στις επιχειρήσεις που ξεχώρισαν διεξήχθη σε επιλεγμένο χώρο στην Αττική στις 7 Ιουλίου, 2021 υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), του ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής-Πειραιώς (ΣΒΑΠ), του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Θ.Ε.Β), του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης, του Ελληνο-Γερμανικού Επιμελητηρίου και του Ελληνο-Κινεζικού Επιμελητηρίου. Στην εκδήλωση συμμετείχαν κορυφαίες ελληνικές εταιρείες και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, των πολιτικών κομμάτων, επιχειρηματίες και στελέχη των υγιέστερων εν Ελλάδι επιχειρήσεων, καθώς επίσης και εκπρόσωποι επιχειρηματικών φορέων. Σημειώνεται ότι στην εκδήλωση έλαβε μέρος συγκεκριμένος αριθμός συμμετεχόντων κατόπιν συμμόρφωσης με τους σημερινούς κανονισμούς για τη δημόσια υγεία.

Μια οικογενειακή εταιρεία με διεθνές προφίλ.

Με έτος ίδρυσης το 1961 και συμπληρώνοντας φέτος 60 χρόνια, η NEF-NEF συνεχίζει τη δυναμική της ανάπτυξη με συνέπεια και επιχειρηματική στρατηγική. Σήμερα αριθμεί 8 εταιρικά καταστήματα NEF-NEF HOMEWARE, έχει σημεία πώλησης σε 200 καταστήματα Λευκών ειδών σε όλη την Ελλάδα, σε 36 shop-in-a-shop, στο διαδίκτυο (nef-nef.gr) και σε καταστήματα στο εξωτερικό. Η NEF-NEF διαθέτει εξειδικευμένο B2B ξενοδοχειακό τμήμα (hotel.nef-nef.gr) με εξαγωγές σε 12 χώρες και περισσότερους από 1.000 πελάτες στην Ελλάδα.

Η φιλοσοφία πίσω από το brand.

Στη NEF-NEF τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη. Επιλέγοντας τα πιο μαλακά και εξαιρετικής ποιότητας υφάσματα, τα λευκά είδη της NEF-NEF είναι οικολογικά, φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, απαλλαγμένα από επιβλαβείς ουσίες που επηρεάζουν αρνητικά την ανθρώπινη υγεία και ιδιαίτερα των βρεφών και των παιδιών. Στόχος της ολοκληρωμένης συλλογής, που παρουσιάζεται 2 φορές το χρόνο – Άνοιξη/Καλοκαίρι και Φθινόπωρο/Χειμώνας – είναι να εμπνέει τη δημιουργία προσωπικών χώρων που απολαμβάνεις να ζεις και να μοιράζεσαι, με λευκά είδη που αλλάζουν τη διάθεση. Στο επίκεντρο της σχεδιαστικής ομάδας, interior designers και stylists φιλτράρουν τις διεθνείς τάσεις στη μόδα και το design, δημιουργώντας σχέδια που εκφράζουν μια μοντέρνα και μαζί κομψή, άνετη και πρακτική διάθεση στη διακόσμηση. Η κάθε νέα συλλογή προορίζεται να ανανεώσει το κάθε δωμάτιο του σπιτιού με ξεχωριστές σειρές για το Υπνοδωμάτιο, το Καθιστικό, την Κουζίνα και το Μπάνιο, ενώ ειδική έμφαση δίνεται σε μια ολοκληρωμένη Παιδική και Βρεφική Collection. H NEF-NEF επίσημος κατασκευαστής και διανομέας παιδικών λευκών ειδών της DISNEY για Ελλάδα και Κύπρο. nef-nef.gr