Η αντίστροφη μέτρηση για το τέλος των πληρωμών ενοικίων με μετρητά έχει ξεκινήσει. Από την 1η Οκτωβρίου 2026, κάθε μίσθωμα θα πρέπει να εξοφλείται αποκλειστικά μέσω του τραπεζικού συστήματος, καθώς διαφορετικά τόσο οι ενοικιαστές όσο και οι ιδιοκτήτες θα βρεθούν αντιμέτωποι με σημαντικές οικονομικές απώλειες. Οι πρώτοι κινδυνεύουν να χάσουν την επιστροφή ενός ενοικίου και κάθε στεγαστική ενίσχυση, ενώ οι δεύτεροι θα στερηθούν τη φορολογική έκπτωση 5% στα εισοδήματα από μισθώματα και θα πληρώσουν υψηλότερο φόρο.

Η εξάμηνη παράταση που μετακίνησε την εφαρμογή του μέτρου από την 1η Απριλίου στην 1η Οκτωβρίου 2026 ήταν, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η τελευταία, καθώς πλέον έχει ολοκληρωθεί το τεχνικό και θεσμικό πλαίσιο που απαιτείται για την καθολική εφαρμογή του.

Από την 1η Οκτωβρίου όλα τα μισθώματα, είτε αφορούν κύρια κατοικία, φοιτητική στέγη είτε επαγγελματική μίσθωση, θα πρέπει να καταβάλλονται μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Η πληρωμή θα μπορεί να πραγματοποιείται με e-banking, πάγια εντολή, τραπεζική μεταφορά ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο, ενώ η τραπεζική συναλλαγή θα αποτελεί το μοναδικό αποδεικτικό εξόφλησης του ενοικίου.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ αποκτά ένα ακόμη ισχυρό εργαλείο ελέγχου. Μέσω του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) θα διασταυρώνει αυτόματα τις τραπεζικές καταβολές με τα δηλωμένα μισθωτήρια και τις φορολογικές δηλώσεις, εντοπίζοντας περιπτώσεις αδήλωτων ή υποδηλωμένων ενοικίων.

Οι κυρώσεις

Οι συνέπειες για όσους συνεχίσουν να χρησιμοποιούν μετρητά είναι άμεσες. Οι ενοικιαστές που θα πληρώνουν το ενοίκιο εκτός τραπεζικού συστήματος θα χάνουν, ακόμη και αν πληρούν όλα τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, τόσο το στεγαστικό επίδομα όσο και την επιστροφή ενός ενοικίου τον χρόνο. Η επιστροφή αυτή μπορεί να φθάνει έως τα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία και προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί.

Αντίστοιχα, οι ιδιοκτήτες που θα εισπράττουν μισθώματα με μετρητά δεν θα δικαιούνται την αυτόματη έκπτωση 5% επί του ακαθάριστου εισοδήματος από ενοίκια, η οποία σήμερα αναγνωρίζεται χωρίς την υποβολή δικαιολογητικών για την κάλυψη δαπανών συντήρησης. Αυτό σημαίνει ότι θα φορολογούνται για μεγαλύτερο ποσό εισοδήματος, με αποτέλεσμα υψηλότερη τελική φορολογική επιβάρυνση.

Λιγότεροι φόροι το 2027

Την ίδια ώρα, το 2027 φέρνει σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις για τους εκμισθωτές ακινήτων, καθώς στις φορολογικές δηλώσεις του επόμενου έτους θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά η νέα κλίμακα φορολόγησης των εισοδημάτων από ενοίκια που αποκτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2026. Η νέα φορολογική κλίμακα προβλέπει:

15% για εισόδημα έως 12.000 ευρώ,

25% για το τμήμα από 12.001 έως 24.000 ευρώ,

35% για το τμήμα από 24.001 έως 35.000 ευρώ,

45% για το τμήμα άνω των 35.000 ευρώ.

Οι μεγαλύτερες ελαφρύνσεις αφορούν όσους αποκτούν ετήσιο εισόδημα από ενοίκια άνω των 12.000 ευρώ, με το φορολογικό όφελος να μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 1.300 ευρώ, ανάλογα με το ύψος των εισπραττόμενων μισθωμάτων.