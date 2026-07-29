Η οικοδομική δραστηριότητα ανεβάζει ταχύτητα, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι οι νέες κατασκευές αυξάνονται σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, η ενίσχυση της προσφοράς δεν έχει καταφέρει ακόμη να αμβλύνει το οξύ στεγαστικό πρόβλημα που πιέζει τα νοικοκυριά και κυρίως τους νέους. Παρά την αυξημένη οικοδομική δραστηριότητα, οι τιμές πώλησης και τα ενοίκια εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα, με τη ζήτηση να παραμένει ισχυρή και την αγορά κατοικίας να εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές πιέσεις.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Απρίλιο του 2026 αποτυπώνουν τη συνέχιση της ανοδικής πορείας του κατασκευαστικού κλάδου. Αυξήσεις καταγράφονται όχι μόνο στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αλλά και στην επιφάνεια και τον όγκο των νέων οικοδομών, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι οι επενδύσεις στον τομέα των κατασκευών διατηρούν τη δυναμική τους, παρά το υψηλό κόστος των υλικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τον Απρίλιο εκδόθηκαν συνολικά 2.433 οικοδομικές άδειες, αυξημένες κατά 4,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Οι άδειες αυτές αντιστοιχούν σε 472.873 τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας και 2.029.646 κυβικά μέτρα οικοδομικού όγκου, με την επιφάνεια να αυξάνεται κατά 12,1% και τον όγκο κατά 13,6% σε ετήσια βάση, εξέλιξη που δείχνει ότι οι νέες κατασκευές είναι κατά μέσο όρο μεγαλύτερες σε σχέση με πέρυσι.

Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα

Την ανοδική πορεία τροφοδοτεί σχεδόν αποκλειστικά η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα. Τον Απρίλιο εκδόθηκαν 2.401 ιδιωτικές οικοδομικές άδειες, αυξημένες κατά 4,3% σε σχέση με έναν χρόνο πριν. Η συνολική επιφάνεια των νέων ιδιωτικών οικοδομών ανήλθε σε 459.139 τετραγωνικά μέτρα, σημειώνοντας αύξηση 10,3%, ενώ ο οικοδομικός όγκος διαμορφώθηκε σε 1.947.535 κυβικά μέτρα, αυξημένος κατά 10,6%.

Κατά το δωδεκάμηνο Μαΐου 2025 – Απριλίου 2026 εκδόθηκαν συνολικά 31.177 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 7,16 εκατ. τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας και 34,47 εκατ. κυβικά μέτρα όγκου. Σε σύγκριση με το προηγούμενο δωδεκάμηνο, ο αριθμός των αδειών αυξήθηκε κατά 11,4%, η επιφάνεια κατά 14,8% και ο οικοδομικός όγκος κατά 21%, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η οικοδομή βρίσκεται σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης.

Ακόμη καλύτερες είναι οι επιδόσεις της ιδιωτικής οικοδομής στο ίδιο διάστημα. Οι ιδιωτικές άδειες αυξήθηκαν κατά 11,6%, η επιφάνεια των νέων οικοδομών κατά 15,5% και ο οικοδομικός όγκος κατά 21,7%, αναδεικνύοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο των ιδιωτικών επενδύσεων στην ανάκαμψη του κλάδου.

Την ίδια ώρα, η συμβολή της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας παραμένει περιορισμένη, καθώς αντιστοιχεί μόλις στο 2,8% του συνολικού οικοδομικού όγκου. Το στοιχείο αυτό καταδεικνύει ότι η ανάκαμψη της οικοδομής στηρίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Ωστόσο, παρά την αύξηση των νέων κατασκευών, οι ρυθμοί ενίσχυσης του διαθέσιμου αποθέματος κατοικιών δεν επαρκούν ακόμη για να εξισορροπήσουν την αυξημένη ζήτηση, με αποτέλεσμα το στεγαστικό πρόβλημα να εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της αγοράς ακινήτων.