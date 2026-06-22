Πέθανε ο Άλαν Γκρίνσπαν, πρώην πρόεδρος της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Federal Reserve) σε ηλικία 100 ετών, όπως μετέδωσε σήμερα το δίκτυο NBC News.

Ο Γκρίνσπαν υπήρξε μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της παγκόσμιας νομισματικής πολιτικής, έχοντας διατελέσει επικεφαλής της Fed για σχεδόν δύο δεκαετίες, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 έως το 2006.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, διαχειρίστηκε περιόδους ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σημαντικές κρίσεις, όπως η χρηματοπιστωτική αναταραχή της δεκαετίας του 2000 που οδήγησε στην παγκόσμια κρίση του 2008.