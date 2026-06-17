Έλλειμμα 2,39 δισ. ευρώ εμφάνισε ο προϋπολογισμός (σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης) σε ταμειακή βάση, στο πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου έναντι πλεονάσματος 1,32 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος στο ίδιο διάστημα το πρωτογενές πλεόνασμα σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης υποχώρησε στα 1,035 δισ. Ευρώ έναντι 4,53 δισ. Ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Οι εξελίξεις αυτές αντανακλούν κατά κύριο λόγο την αύξηση των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού στα σε 29, 197 δισ ευρώ, από 24.983 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2025.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 27.830 δισ. ευρώ, από 27.093 δισ. ευρώ πέρυσι.

Η δαπάνη για τόκους με την οποία επιβαρύνθηκε ο προϋπολογισμός ανήλθε στα 3,4 δισ. ρευρώ από 3,2 δισ. ευρώ πέρυσι.