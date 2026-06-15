Υψηλά κέρδη σημειώνουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κινείται σε νέα υψηλά 17 ετών.

Σημαντικά κέρδη καταγράφουν και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, μετά την αποκλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή με την ανακοίνωση συμφωνίας ειρήνης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, ενώ κατρακυλούν οι τιμές του πετρελαίου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2,474,64 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 2,19 %.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 38,105 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 2,30%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,97%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Aegean Airlines (+5,26%), της Eurobank (+4,75%), της Elvalhalcor (+4,59%), της Alpha Bank (+3,78%) και της Εθνικής (+3,65%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (-2,16%) και των ΕΛΠΕ (-0,79%).

Ανοδικά κινούνται 82 μετοχές, 11 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Aegean Airlines (+5,26%) και Eurobank (+4,75%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Motor Oil (-2,16%) και Πλαστικά Θράκης (-1,57%).