Την προσεχή Δευτέρα, 15 Ιουνίου ανοίγουν οι αιτήσεις για την πρώτη φάση του προγράμματος «Ανακαινίζω- Νοικιάζω», όπως δήλωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής, Δόμνα Μιχαηλίδου.

«Αφορά επιδότηση 300 ευρώ το τετραγωνικό. Μέχρι 36.000 ευρώ δίνει το κράτος, για να γίνουν ανακαινίσεις», ενώ όπως δικευκρινίστηκε η ανακαίνιση δεν αφορά μόνο την ενεργειακή αναβάθμιση ενός σπιτιού.

Οι δύο φάσεις του προγράμματος

Οι φάσεις υλοποίησης του προγράμματος θα είναι δύο. Στην πρώτη φάση που θα ξεκινήσει τον Ιούνιο θα διενεργηθεί ο έλεγχος για να επιλεγούν τα ακίνητα που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα.

Στη δεύτερη φάση που εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο θα υποβληθούν οι αιτήσεις ένταξης απο τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που θα έχουν περάσει την πρώτη φάση.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα το βάρος της κάλυψης πέφτει περισσότερο στις δαπάνες για εργασίες ανακαίνισης και λιγότερο σ αυτές που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση καθώς βασικός στόχος είναι η άμεση ενίσχυση της προσφοράς κατάλληλων κατοικιών στην αγορά. Εκτιμάται ότι το 80% των παρεμβάσεων θα αφορά ανακαινίσεις και το 20% ενεργειακές αναβαθμίσεις.