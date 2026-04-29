Η Premia Properties A.E.E.A.Π. ανακοίνωσε την συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και της θυγατρικής εταιρείας του ομίλου της PREMIA, Pandora Invest II A.E., η οποία αφορά στην αγορά ακινήτων με σκοπό την εκμετάλλευση τους σύμφωνα με τη στρατηγική της εταιρείας.

Στην περίμετρο της συναλλαγής περιλαμβάνονται 34 ακίνητα συνολικής αξίας €49 εκατ. από το χαρτοφυλάκιο REO της Τράπεζας Πειραιώς διαφόρων χρήσεων, όπως κτήρια γραφείων, εμπορικά καταστήματα και αποθήκες.

Στόχος είναι η ολοκλήρωση της συναλλαγής να πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2ου τριμήνου του 2027.

Ο Ηλίας Γεωργιάδης, Πρόεδρος του Δ.Σ. της PREMIA Properties, ανέφερε: «Είμαστε χαρούμενοι για τη συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς. Η συμφωνία απόκτησης ενός σημαντικού χαρτοφυλακίου ακινήτων με προοπτικές υψηλής κερδοφορίας ενισχύει τη στρατηγική ανάπτυξης της PREMIA»