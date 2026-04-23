Χωρίς να χρειαστεί να γίνει κάποια αίτηση θα δοθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ που αποτελεί ένα από τα μέτρα στήριξης των πολιτών που ανακοίνωσε την Τετάρτη 22/4 ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Από την έκτακτη αυτή ενίσχυση αναμένεται να επωφεληθεί το 80% των οικογενειών που έχουν ανήλικα παιδιά.

Η ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί αφορά σχεδόν ένα εκατομμύριο νοικοκυριά, με παραπάνω από 3 εκατομμύρια μέλη έχει συνολικό δημοσιονομικό κόστος περίπου 240 εκατ. ευρώ και θα δοθεί στα τέλη Ιουνίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το ποσό θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων, αυτόματα, δίχως να έχει προηγηθεί αίτηση, γεγονός που περιορίζει τη γραφειοκρατία, την αναμονή και τα όποια πιθανά τεχνικά ζητήματα.

Το μέτρο υπολογίζεται πως θα φτάσει σε περίπου 975.000 επιλέξιμα νοικοκυριά, έναντι συνόλου 1.212.726 νοικοκυριών με παιδιά, ενώ ο συνολικός αριθμός των μελών των επιλέξιμων νοικοκυριών ξεπερνά τα 3,31 εκατομμύρια.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Για άγαμους

Για άγαμο με ένα παιδί, το όριο οικογενειακού εισοδήματος φτάνει τις 39.000 ευρώ και η ενίσχυση είναι 150 ευρώ.

Για άγαμο με δύο παιδιά, το όριο ανεβαίνει στις 44.000 ευρώ και η ενίσχυση διπλασιάζεται στα 300 ευρώ.

Για άγαμο με τρία παιδιά το όριο φτάνει τις 49.000 ευρώ και η ενίσχυση τα 450 ευρώ, ενώ για τέσσερα παιδιά ανεβαίνει στα 600 ευρώ με όριο εισοδήματος 54.000 ευρώ. Για πέντε παιδιά η ενίσχυση φτάνει τα 750 ευρώ με όριο 59.000 ευρώ και από έξι παιδιά και πάνω ξεπερνά τα 900 ευρώ με όριο 64.000 ευρώ.

Για έγγαμους

Για τους έγγαμους τα όρια είναι λίγο υψηλότερα.

Έγγαμος με ένα παιδί δικαιούται 150 ευρώ με όριο οικογενειακού εισοδήματος 40.000 ευρώ,

με δύο παιδιά η ενίσχυση φτάνει τα 300 ευρώ και το όριο τις 45.000 ευρώ,

με τρία παιδιά πηγαίνει στα 450 ευρώ με όριο 50.000 ευρώ,

με τέσσερα παιδιά στα 600 ευρώ και όριο 55.000 ευρώ,

με πέντε παιδιά στα 750 ευρώ και όριο 60.000 ευρώ, ενώ

από έξι παιδιά και πάνω η ενίσχυση ξεπερνά τα 900 ευρώ με όριο οικογενειακού εισοδήματος 65.000 ευρώ.

Παραδείγματα