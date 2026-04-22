Aπό τις 17 Απριλίου τρέχουν οι αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων στο Καθεστώς Ενισχύσεων «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα», με την ημερομηνία λήξης να έχει οριστεί για τις 30 Ιουνίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για 2026 ανέρχεται σε €150 εκατ., εκ των οποίων τα €75 εκατ. αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Τα υπόλοιπα €75 εκατ. αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Σκοπός είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της

εφοδιαστικής αλυσίδας, με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Επενδυτικά σχέδια

Η επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σε ένα ή περισσότερα από τ’ ακόλουθα:

Τη δημιουργία νέας εγκατάστασης (νέας μονάδας)

την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας υφιστάμενης εγκατάστασης (μονάδας)

τη διαφοροποίηση της παραγωγής υφιστάμενης εγκατάστασης (μονάδας) σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν

τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι φορείς επενδύσεων που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

α. Εμπορική εταιρεία

β. Συνεταιρισμός

γ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.)

δ. υπό συγχώνευση εταιρείες

ε. κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα

στ. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους.

