Ο Ινδός βιομήχανος Γκαουτάμ Αντάνι ξεπέρασε τον συμπατριώτη του Μουκές Αμπάνι και αναδείχθηκε ως ο πλουσιότερος άνθρωπος στην Ασία, καθώς η σύγκρουση με το Ιράν επηρεάζει αρνητικά την αυτοκρατορία του αντιπάλου του, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα πετροχημικά.

Ο Μουκές Αμπάνι, πρόεδρος της Reliance Industries, η οποία διαχειρίζεται το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου στον κόσμο, έχει χάσει 16,9 δισ. δολάρια από την αρχή του έτους, τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των πλουσιότερων Ασιατών, με αποτέλεσμα η καθαρή του περιουσία να διαμορφωθεί στα 90,8 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τον δείκτη δισεκατομμυριούχων του Bloomberg.

Αντίθετα, ο Γκαουτάμ Αντάνι, του οποίου οι επιχειρηματικές δραστηριότητες εκτείνονται από το εμπόριο άνθρακα έως τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το τσιμέντο, έχει δει την περιουσία του να αυξάνεται κατά 8,1 δισ. δολάρια την ίδια περίοδο, φτάνοντας τα 92,6 δισ. δολάρια. Ο όμιλός του έχει ανακάμψει από προηγούμενες κατηγορίες απάτης, με στήριξη από σταθερά έσοδα στις εγχώριες δραστηριότητές του στη μεγαλύτερη ταχέως αναπτυσσόμενη οικονομία του κόσμου.

Ο Κράνθι Μπαθίνι, διευθυντής στρατηγικής μετοχών στη WealthMills Securities στη Μουμπάι, δήλωσε ότι «ο αντίκτυπος των παγκόσμιων τιμών αργού πετρελαίου και των γεωπολιτικών ζητημάτων είναι ξεκάθαρα ορατός στις επιχειρήσεις του Μουκές Αμπάνι». Παράλληλα, σημείωσε ότι οι εταιρείες του Αντάνι είναι «αρκετά ανθεκτικές και σε φάση ανάκαμψης» μετά από μια «περίοδο έντονης μεταβλητότητας» που σημαδεύτηκε από κατηγορίες απάτης από έναν short seller και ποινικές διώξεις στις ΗΠΑ κατά του δισεκατομμυριούχου προέδρου.

Όπως ανέφερε, «σε γενικές γραμμές, οι επιχειρήσεις τους βασίζονται στην ανάπτυξη της Ινδίας και είναι καλά διαφοροποιημένες».

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι πλουσιότεροι πολίτες της Ινδίας έχουν χάσει συνολικά 28,1 δισ. δολάρια από την αρχή του έτους, καθώς οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τις παγκόσμιες αγορές. Οι χώρες που εισάγουν πετρέλαιο, όπως η Ινδία, έχουν πληγεί ιδιαίτερα, καθώς η άνοδος των τιμών του αργού, οι εκροές ξένων κεφαλαίων και η αυξημένη αποστροφή κινδύνου έχουν οδηγήσει σε πτώση τις ινδικές μετοχές, μειώνοντας τις περιουσίες που συνδέονται με εισηγμένες εταιρείες.

Η συμμετοχή ξένων θεσμικών επενδυτών έχει υποχωρήσει στα 660 δισ. δολάρια από κορύφωση 930 δισ. δολαρίων τον Σεπτέμβριο του 2024, σύμφωνα με τη BNP Paribas, εν μέρει λόγω της αποδυνάμωσης του νομίσματος και του «αυξανόμενου κινδύνου» για την ινδική οικονομία και τα εταιρικά κέρδη από τις υψηλές τιμές πετρελαίου.

Αναλυτές της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας Jefferies μείωσαν αυτή την εβδομάδα την πρόβλεψή τους για τα κέρδη ανά μετοχή της Reliance κατά 6% για το τρέχον οικονομικό έτος, επικαλούμενοι προσδοκίες για χαμηλότερη κερδοφορία στον τομέα πετρελαίου-χημικών «λόγω του υψηλού premium του φυσικού αργού σε σχέση με το benchmark Brent που επικρατεί σήμερα και του αυξημένου κόστους μεταφοράς».

Παρά το γεγονός ότι ο Μουκές Αμπάνι έχει προχωρήσει σε πολυετή διαφοροποίηση της Reliance σε τομείς όπως το λιανεμπόριο, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα μέσα ενημέρωσης και η τεχνητή νοημοσύνη, τα πετροχημικά εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν πάνω από το ήμισυ των εσόδων του ομίλου. Η μετοχή της εταιρείας έχει υποχωρήσει κατά 14% από την αρχή του έτους, σύμφωνα με τους Financial Times.

Αντίθετα, οι μετοχές του Ομίλου Αντάνι, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων σε λιμάνια και ενέργεια, έχουν καταγράψει κυρίως άνοδο, ξεπερνώντας την απόδοση του δείκτη αναφοράς Nifty 50, ο οποίος έχει υποχωρήσει κατά 7% φέτος. Ο Αντάνι συνεχίζει να προωθεί μεγάλα επενδυτικά σχέδια, όπως το άνοιγμα νέων αεροδρομίων και την επέκταση του ενεργειακού του χαρτοφυλακίου.

Ο Γκαουτάμ Αντάνι είχε ξεπεράσει προσωρινά τον Τζεφ Μπέζος ως ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο το 2022, πριν η πλέον ανενεργή αμερικανική εταιρεία short selling Hindenburg Research κατηγορήσει τον όμιλο για χειραγώγηση μετοχών, ξέπλυμα χρήματος και λογιστική απάτη, συμβάλλοντας σε αυτό που περιέγραψε ως «εξαιρετικά υψηλές αποτιμήσεις».

Ο δισεκατομμυριούχος και ο όμιλός του έχουν επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παρανομία, ωστόσο οι κατηγορίες στις αρχές του 2023 επηρέασαν αρνητικά τις μετοχές του ομίλου και την προσωπική περιουσία του Αντάνι.

Μετά την έκθεση της Hindenburg, ο όμιλος μείωσε το χρέος του και οι μετοχές του ανέκαμπταν, όταν οι εισαγγελείς στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο του 2024 άσκησαν ποινικές διώξεις κατά του Αντάνι και του ανιψιού του Σάγκαρ Αντάνι. Οι Αρχές ισχυρίστηκαν ότι οργάνωσαν δωροδοκίες εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων προς Ινδούς αξιωματούχους σε σχέση με συμβόλαια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Και οι δύο κατηγορήθηκαν για απάτη σε τίτλους, καθώς φέρονται να μην αποκάλυψαν το υποτιθέμενο σχέδιο κατά την έκδοση ομολόγων της Adani Green το 2021.

Οι δικηγόροι των Αντάνι επιδιώκουν την απόρριψη της υπόθεσης μέχρι το τέλος του μήνα, αμφισβητώντας ότι υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία που να αποδεικνύουν την εμπλοκή των πελατών τους στο υποτιθέμενο σχέδιο δωροδοκίας ή απάτης σε τίτλους. Υποστηρίζουν επίσης ότι τα αμερικανικά δικαστήρια δεν έχουν δικαιοδοσία επί των δύο ανδρών, οι οποίοι διαμένουν στην Ινδία.

Πέρυσι, ο Αντάνι δήλωσε στους μετόχους ότι «η αληθινή ηγεσία δεν χτίζεται στον ήλιο», αλλά «διαμορφώνεται μέσα στη φωτιά της κρίσης».

Παρά το γεγονός ότι η κατάταξη των δύο πλουσιότερων Ινδών ενδέχεται να συνεχίσει να μεταβάλλεται, «σε ό,τι αφορά το επιχειρηματικό και το παγκόσμιο περιβάλλον, η φετινή χρονιά ανήκει στον Γκαουτάμ», κατέληξε ο Μπαθίνι.

Οι όμιλοι Adani Group και Reliance δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.