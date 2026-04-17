Με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη, τις αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις και τους ελεγκτές της νέας μονάδας «ΔΕΟΣ» η ΑΑΔΕ επιχειρεί να περιορίσει τη φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο για το 2026 προβλέπει ένα εκτεταμένο πλέγμα ελέγχων που ξεπερνούν τους 194.000, με το βάρος να πέφτει σε τομείς υψηλού κινδύνου, όπως τα «μαύρα» ενοίκια, τα καύσιμα και το λαθρεμπόριο.

Συγκεκριμένα, προγραμματίζονται τουλάχιστον 53.900 φορολογικοί έλεγχοι, 100.800 τελωνειακοί και 39.300 έρευνες από τη νέα Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ), η οποία αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος. Η νέα αυτή δομή λειτουργεί συμπληρωματικά προς τους παραδοσιακούς ελεγκτικούς μηχανισμούς, ενισχύοντας τη δυνατότητα εντοπισμού σύνθετων υποθέσεων φοροδιαφυγής.

Έξυπνοι έλεγχοι

Κεντρικός άξονας της στρατηγικής είναι η αξιοποίηση «έξυπνων» εργαλείων. Η ΑΑΔΕ επενδύει σε προγνωστικά μοντέλα και ανάλυση μεγάλων δεδομένων, επιδιώκοντας να περάσει σε ένα σύστημα όπου οι έλεγχοι δεν θα είναι τυχαίοι αλλά στοχευμένοι, με βάση δείκτες κινδύνου και σε πραγματικό χρόνο. Στόχος είναι η ενίσχυση της οικειοθελούς συμμόρφωσης και η πιο αποτελεσματική σύλληψη της φοροδιαφυγής.

Η ΑΑΔΕ θα εφαρμόσει ένα πρότυπο μοντέλο λειτουργίας βασισμένο στη λήψη αποφάσεων μέσω ανάλυσης δεδομένων με χρήση επιχειρησιακής και τεχνητής νοημοσύνης, στην εξυπηρέτηση των φορολογουμένων, σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες και δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τόσο για την ενίσχυση της οικειοθελούς συμμόρφωσης όσο και για την αντιμετώπιση φαινομένων φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου και οικονομικού εγκλήματος. Η Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) ενισχύει την επιχειρησιακή ικανότητα στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος με σύγχρονα μέσα δίωξης, ψηφιακή παρακολούθηση και άμεση παρέμβαση στο πεδίο.

Παράλληλα, δίνεται προτεραιότητα στην ενίσχυση της οικειοθελούς συμμόρφωσης μέσω προσυμπλήρωσης δηλώσεων, επικοινωνιακών δράσεων και ψηφιοποίησης διαδικασιών. Μάλιστα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και επιχειρήσεων, αναβαθμίζεται η λειτουργία του νέου Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (my1521), μέσω πολυκαναλικής επικοινωνίας, ψηφιακού βοηθού και εξωτερικού call center.

Ακίνητα

Σημαντικό έργο αποτελεί και η ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), το οποίο θα καταγράφει το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη χρήση της ακίνητης περιουσίας, διευκολύνοντας την πραγματοποίηση διασταυρώσεων και την ταυτοποίηση των δικαιούχων ενισχύσεων.

Ειδικότερα:

Για τη φορολογική συμμόρφωση, προχωρούν οι εξής δράσεις:

Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ των ενεργών υπόχρεων σε ποσοστό τουλάχιστον 98%.

Συμμόρφωση των φορολογουμένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές σε ποσοστό τουλάχιστον 60% και είσπραξη τουλάχιστον 45% των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Ποσοστό εμπρόθεσμων πληρωμών τουλάχιστον 85% για ΦΠΑ, ΦΕΦΠ, ΦΕΝΠ και ΕΝΦΙΑ.

Πραγματοποίηση τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικών επικοινωνιών με σκοπό την ενημέρωση και τη συμμόρφωση φορολογουμένων.

74.000 εργασίες σχετικές με τη διασφάλιση της είσπραξης ΕΦΚ στον τομέα καυσίμων και στον τομέα αλκοόλης.

Για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις προγραμματίζονται:

8,038 δισ. ευρώ επιστροφές φόρων.

Εξυπηρέτηση σε ποσοστό τουλάχιστον 70% των αιτημάτων FAA που εξυπηρετούνται μέσω βιντεοκλήσης και ολοκληρώνονται με επιτυχή χορήγηση ΑΦΜ / Κλειδαρίθμου.

Πανκαναλικό σύστημα my1521.

Chatbot / avatar για άμεσες και έγκαιρες απαντήσεις.

Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης περιεχομένου και ιστότοπος νομοθετικής πληροφόρησης.

Αναβαθμισμένο σύστημα μητρώου με end-to-end διαδικασίες.

Εκκαθάριση σε μία ώρα των διασαφήσεων σε ποσοστό άνω του 90% για τις εισαγωγές και άνω του 95% για τις εξαγωγές.

Εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών σε ποσοστό τουλάχιστον 92%, πριν από την κατά νόμο προβλεπόμενη καταληκτική ημερομηνία.

Έκδοση 5.720 ρητών αποφάσεων από τη ΔΕΔ.

400 στοχευμένες επιθεωρήσεις σε χώρους παρασκευής, χρήσης και διακίνησης χημικών ουσιών και προϊόντων και 250 επιθεωρήσεις καυσίμων πλοίων.

Εξέταση του 70% των επιχειρησιακών δειγμάτων αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη, καπνικών, τροφίμων και υλικών σε επαφή με τα τρόφιμα, χημικών και βιομηχανικών προϊόντων εντός 25 ημερολογιακών ημερών και ενεργειακών προϊόντων εντός 20 ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής τους.

Αγροτικές επιδοτήσεις

Μετά την απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ η ΑΑΔΕ θα επιχειρήσει να διασφαλίσει μέσω αποτελεσματικών και στοχευμένων ελέγχων, την ορθή και έγκαιρη καταβολή πληρωμών και ενισχύσεων, με διαφάνεια και χρηστή διοίκηση.

Στο πλαίσιο αυτό προχωρά: