Σε μια συγκυρία όπου η αγορά ακινήτων καλείται να διαχειριστεί τις διεθνείς αβεβαιότητες, αλλά και να αξιοποιήσει τα νέα παράθυρα ευκαιρίας, η DIMAND επιχείρησε από την αίθουσα «ΕΡΜΗΣ» του Χρηματιστηρίου Αθηνών, να στείλει ένα διπλό μήνυμα: ότι το 2025 ήταν μια χρονιά ισχυρής λειτουργικής επίδοσης και ότι η επόμενη ημέρα του ομίλου έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνεται με μεγαλύτερη κλίμακα, πιο σύνθετα έργα και σαφώς πιο διευρυμένη στρατηγική.

Κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, ο Διευθύνων Σύμβουλος Δημήτρης Ανδριόπουλος, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Νίκος Δήμτσας και η Chief Financial Officer Αθηνά Χαλκιαδάκη ανέπτυξαν το αποτύπωμα της περασμένης χρονιάς, αλλά κυρίως τον ορίζοντα της επόμενης πενταετίας, στον οποίο η εταιρεία φιλοδοξεί να κεφαλαιοποιήσει τα έργα που ήδη τρέχουν, τα νέα projects και τις στρατηγικές επιλογές που έχει μπροστά της.

Ισχυρότερη κερδοφορία και ενισχυμένο NAV

Η εικόνα του 2025 αποτυπώνει μια σαφή βελτίωση στα βασικά οικονομικά μεγέθη της DIMAND. Τα λειτουργικά κέρδη του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 39,4 εκατ. ευρώ, έναντι 23,1 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ το EBITDA που αναλογεί στους μετόχους ανήλθε στα 44,4 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων στα 40,9 εκατ. ευρώ. Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού του ομίλου ενισχύθηκε στα 217,5 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2025, από 180,3 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ τα ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της εταιρείας ανήλθαν στα 206,1 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση συνέδεσε τη βελτίωση αυτή με τη συνεπή εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος, την πρόοδο ώριμων έργων και την ενίσχυση της αναπτυξιακής βάσης του ομίλου, υπογραμμίζοντας ότι η κερδοφορία της χρήσης δεν αποτελεί αποκομμένο αποτέλεσμα, αλλά προϊόν της συστηματικής ωρίμανσης του χαρτοφυλακίου.

Ρευστότητα με ελεγχόμενη μόχλευση

Παρά την αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα, η DIMAND διατήρησε ισχυρή ρευστότητα και ελεγχόμενο δανεισμό. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ανήλθαν σε 50,1 εκατ. ευρώ, ενώ μαζί με τις δεσμευμένες καταθέσεις έφτασαν τα 53,4 εκατ. ευρώ. Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 45,6 εκατ. ευρώ, με το Net LTV να παραμένει στο 24%.

Η αύξηση του δανεισμού μέσα στη χρήση αποδόθηκε κυρίως στην εντατικοποίηση των επενδύσεων και ειδικότερα στην απόκτηση των Γουρνών, με τη διοίκηση να τονίζει ότι ο όμιλος συνεχίζει να αναπτύσσεται με πειθαρχημένο τρόπο, διατηρώντας ισορροπία ανάμεσα στην επενδυτική επέκταση, στην κεφαλαιακή βάση και στον χρηματοοικονομικό κίνδυνο.

Χαρτοφυλάκιο 13 έργων και αναπτυξιακή βάση 1,3 δισ. ευρώ

Στο τέλος του 2025, το συνολικό χαρτοφυλάκιο που αναπτύσσει και διαχειρίζεται ο όμιλος περιλάμβανε 13 επενδυτικά έργα σε διαφορετικά στάδια ωρίμανσης και ολοκλήρωσης, με συνολική εκτιμώμενη ακαθάριστη αξία ανάπτυξης 1,357 δισ. ευρώ. Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα διαμορφώθηκε στα 174,6 εκατ. ευρώ, έναντι 141,8 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ η εύλογη αξία των επενδύσεων σε κοινοπραξίες ανήλθε στα 96,4 εκατ. ευρώ από 87,1 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν , η εικόνα αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν συνυπολογιστούν οι μεταγενέστερες προσθήκες που ακολούθησαν, καθώς μετά και την απόκτηση του κτήματος Καμπά, η συνολική ακαθάριστη αξία των έργων στην ολοκλήρωσή τους προσεγγίζει πλέον τα 1,8 δισ. ευρώ. Η διοίκηση στάθηκε ιδιαίτερα στις Γούρνες και στο κτήμα Καμπά, περιγράφοντάς τα ως έργα μεγάλης κλίμακας που σχεδόν διπλασιάζουν το ανεκτέλεστο της DIMAND και ενισχύουν την ορατότητα της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια.

Cambas Project

Το 2025 ως αφετηρία της επόμενης πενταετίας

Η διοίκηση έδωσε έμφαση τόσο στην αποτίμηση της χρήσης 2025, αλλά κυρίως σε όσα διαμορφώνουν την πορεία του ομίλου έως το 2030. Όπως ανέφερε ο Δημήτρης Ανδριόπουλος, η εταιρεία έχει ήδη διαμορφώσει ένα επαρκώς ισχυρό και υγιές υπόβαθρο, πάνω στο οποίο μπορεί να στηριχθεί τόσο η επόμενη φάση ανάπτυξης όσο και η επενδυτική της αξιοπιστία απέναντι στους μετόχους και στην αγορά.

Στην ίδια λογική, η διοίκηση σημείωσε ότι με τα 13 υφιστάμενα projects και με επιπλέον έργα που βρίσκονται σε φάση διαπραγμάτευσης ή προσυμφώνων, η DIMAND έχει ορατότητα περίπου για το 70% των αποτελεσμάτων της επόμενης πενταετίας, σε αναλογία με το 2025. Αυτό το στοιχείο παρουσιάστηκε ως ένδειξη ισχυρού de-risking, η οποία στηρίζεται σε συμφωνίες, προσυμφωνημένα βήματα, προμισθώσεις, προπωλήσεις και συνεργασίες που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Η διοίκηση εμφανίστηκε αισιόδοξη και για τη χρήση 2026, εκτιμώντας ότι τα αποτελέσματα στο τέλος της επόμενης χρονιάς θα είναι αισθητά καλύτερα από εκείνα του 2025, καθώς αρκετά έργα βρίσκονται ήδη σε ώριμη φάση προόδου και εμπορικής αξιοποίησης.

Οι τέσσερις πυλώνες της νέας στρατηγικής

Το πιο καθαρό μήνυμα της παρουσίασης ήταν ότι η DIMAND εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης μέσα από τέσσερις βασικούς πυλώνες: τις αστικές αναπλάσεις, τα projects τύπου Skyline σε συνεργασία με τραπεζικά ιδρύματα, ο τουρισμός και η προσιτή κατοικία (affordable housing).

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Ανδριόπουλο, η Ελλάδα παραμένει επενδυτικά ελκυστική σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές, ενώ το γερασμένο κτιριακό απόθεμα, η συνεχής διάθεση ακινήτων προς αξιοποίηση από το τραπεζικό σύστημα και η αυξανόμενη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών δημιουργούν συνθήκες που μπορούν να στηρίξουν την αγορά re-development για πολλά ακόμη χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση εμφανίστηκε πεπεισμένη ότι, υπό κανονικές συνθήκες, η αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η DIMAND διατηρεί σημαντικό βάθος και σταθερή τροφοδοσία νέων ευκαιριών.

Το άνοιγμα στο hospitality με 1.600 κλειδιά

Σημαντικό μέρος της νέας φάσης ανάπτυξης αφορά τον τουρισμό. Η DIMAND σχεδιάζει πέντε τουριστικά έργα, από τα οποία τα τρία ακίνητα βρίσκονται ήδη σήμερα στην ιδιοκτησία της, ενώ δύο ακόμη αναμένονται να προστεθούν. Συνολικά, όπως τόνισε ο κ. Ανδριόπουλος, ο σχεδιασμός αφορά περίπου 1.600 κλειδιά, μέσα από δύο resorts και τρία city hotels, τα οποία θα αναπτυχθούν με διαφορετικά brands και διαφορετικούς operators.

Η διοίκηση ξεκαθάρισε ότι και σε αυτή την κατηγορία η εταιρεία θα κινηθεί ως developer. Δηλαδή θα εξασφαλίσει τα ακίνητα, θα τα αναπτύξει ως ξενοδοχεία, θα τα οδηγήσει σε λειτουργία και στη συνέχεια θα προχωρήσει σε exit, είτε μέσω προπώλησης είτε μετά την έναρξη λειτουργίας τους. Αυτό το μοντέλο, κατά τη διοίκηση, παραμένει η βάση της επιτυχίας της και θα συνεχίσει να εφαρμόζεται και στα νέα πεδία όπου επεκτείνεται.

Οι Γούρνες και το στοίχημα της Κρήτης

Κομβικό ρόλο στο τουριστικό σκέλος της στρατηγικής παίζουν οι Γούρνες στην Κρήτη. Η διοίκηση παρουσίασε το συγκεκριμένο project ως μια στρατηγική επένδυση που συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι και τη συνολική αναβάθμιση της τουριστικής δυναμικής του νησιού.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η λειτουργία του νέου αεροδρομίου αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τη χωρητικότητα και τη διεθνή συνδεσιμότητα της Κρήτης, δημιουργώντας ανάγκη για νέες τουριστικές υποδομές. Σε αυτό το πλαίσιο, η DIMAND σχεδιάζει την ανάπτυξη ενός ή δύο ξενοδοχείων στην περιοχή, με περίπου 400 έως 500 κλίνες, εντάσσοντας το έργο σε μια ευρύτερη στρατηγική αξιοποίησης της αυξημένης ζήτησης.

Αστικές αναπλάσεις με συνέχεια

Ο πυρήνας της δραστηριότητας της DIMAND παραμένουν οι αστικές αναπλάσεις, με την εταιρεία να επιδιώκει διαρκή παρουσία σε συγκεκριμένες περιοχές. Στον Πειραιά, η στρατηγική αυτή αποτυπώνεται μέσα από μια αλληλουχία έργων που περιλαμβάνει τον Παπαστράτο, τον Πύργο Πειραιά, το Δικαστικό Μέγαρο και νέες παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Διονυσίου.

Αντίστοιχη προσέγγιση ακολουθείται και στη Θεσσαλονίκη, όπου η εταιρεία εξετάζει νέα projects στη δυτική είσοδο της πόλης, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη συνολική αναπτυξιακή δυναμική της περιοχής.

Το νέο στοίχημα της προσιτής κατοικίας

Παράλληλα, η DIMAND εισέρχεται δυναμικά και στον τομέα της κοινωνικής προσιτής κατοικίας, αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη ανάγκη για κατοικίες όπου απευθύνονται και στη μεσαία τάξη, όχι μόνο σε χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, πλέον,

για να αγοράσει κάποιος κατοικία χρειάζεται να δουλεύει έως και 30 χρόνια ή στην περίπτωση του δανείου να δαπανά έως και το 60% του εισοδήματός του για στέγαση, κάτι που αποτελεί στρέβλωση της αγοράς και απαιτεί παρέμβαση.

Η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει στον εντοπισμό και την απόκτηση ακινήτων για ένα πρώτο πιλοτικό project, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα.

Στόχος είναι μέσα από την πιλοτική αυτή ανάπτυξη να εξαχθούν συμπεράσματα για το κόστος, τη διαχείριση και το κοινό στο οποίο θα απευθύνεται, αλλά και για τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι συνεργασίες με το Δημόσιο , την τοπική αυτοδιοίκηση και την κυβέρνηση.