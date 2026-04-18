Στις 24 Απριλίου ανοίγει η πλατφόρμα για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς» και στο σύστημα θα μπορούν να εγγράφονται όχι μόνο επαγγελματίες επιμελητές, αλλά και πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως παππούδες και γιαγιάδες.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα προβλέπει ενίσχυση από 300 έως 500 ευρώ τον μήνα για τη φροντίδα παιδιού, με βασικό κριτήριο το ατομικό εισόδημα της μητέρας, η οποία μπορεί να είναι εργαζόμενη, αυτοαπασχολούμενη ή και άνεργη.

Για ένα παιδί το όριο ορίζεται στις 24.000 ευρώ, για δύο παιδιά στις 27.000 ευρώ, ενώ έχουν καταργηθεί τα εισοδηματικά κριτήρια για τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες.

Το πρόγραμμα αφορά βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2 ετών και 6 μηνών.

Σημειώνεται πως για πρώτη φορά λαμβάνεται κοινωνική μέριμνα και για τις φοιτήτριες και τις σπουδάστριες μητέρες.

Πώς γίνεται η εγγραφή

Η νέα ΚΥΑ καθορίζει με σαφήνεια τους όρους εγγραφής των επιμελητών και επιμελητριών στο σχετικό Μητρώο, το οποίο θα λειτουργεί ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της δράσης στον ιστότοπο ntantades.gov.gr και θα είναι προσβάσιμο μέσω του gov.gr.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα είναι ανοιχτή και διαρκής καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.

Ωστόσο, για τη συμμετοχή στο Μητρώο προβλέπονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις ως προς την εκπαίδευση, την κατάσταση υγείας, τη γνώση πρώτων βοηθειών και τον ποινικό έλεγχο, ώστε οι υπηρεσίες φροντίδας προς τα βρέφη και τα νήπια να παρέχονται με όρους ασφάλειας, αξιοπιστίας και πλήρους προστασίας.

Για όσους και όσες δεν διαθέτουν συναφή τίτλο σπουδών, προβλέπεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης δωρεάν πιστοποιημένου προγράμματος εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας howto.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες θα εγγράφονται στο ειδικό Μητρώο και θα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες φύλαξης έως και σε τρία παιδιά ταυτόχρονα, εφόσον επιλέγονται από τις οικογένειες μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα της δράσης.