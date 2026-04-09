Η Atlantic SEE LNG Trade αναμένει να ολοκληρώσει τους επόμενους μήνες μια σειρά συμφωνιών πώλησης LNG με αγοραστές στην Ανατολική Ευρώπη, εξέλιξη που θα της επιτρέψει να προχωρήσει στα σχέδιά της για την ανάπτυξη νέας υποδομής εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ελλάδα έως το τέλος της δεκαετίας, όπως δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του στη Platts της S&P Global Energy, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Αλέξανδρος Εξάρχου.

«Μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού, πιστεύω ότι θα έχουμε καλύψει την αρχική ποσότητα που είχαμε θέσει ως στόχο – περίπου 5 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως», ανέφερε ο κ. Εξάρχου, ο οποίος είναι παράλληλα πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ελληνικής εταιρείας υποδομών AKTOR Group, που το 60% της Atlantic SEE, ενώ το υπόλοιπο 40% ανήκει στη ΔΕΠΑ.

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε στα τέλη του 2025, υπέγραψε τον Νοέμβριο 20ετή συμφωνία αγοραπωλησίας LNG με την Venture Global, δίνοντας της τη δυνατότητα να προμηθεύεται ποσότητες έως 4 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως από το 2030.

Η Atlantic SEE έχει παράλληλα συνάψει μνημόνια συνεργασίας για την προμήθεια LNG σε χώρες κατά μήκος του λεγόμενου «Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου» της Ευρώπης, όπως η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Ουκρανία, η Αλβανία και η Βοσνία Ερζεγοβίνη. Μάλιστα, σύμφωνα με τον κ. Εξάρχου, αναμένεται και νέα συμφωνία μέσα στον Απρίλιο.

Σχέδια για νέα μονάδα FSRU

Πέρα από την εμπορική δραστηριότητα, η Atlantic SEE σχεδιάζει την ανάπτυξη κρίσιμων υποδομών για την υποστήριξη των παραδόσεων LNG. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της, ακόμη και η εξασφάλιση των ποσοτήτων από τη συμφωνία με τη Venture Global αρκεί για να προχωρήσει η επένδυση.

Η εταιρεία επιδιώκει την ενίσχυση της δυναμικότητας εισαγωγής LNG της Ελλάδας μέσω μιας νέας πλωτής μονάδας αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (FSRU), με στόχο δυναμικότητα 4,5–5 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως. Η μονάδα εκτιμάται ότι θα τεθεί σε λειτουργία στα τέλη του 2028 ή στις αρχές του 2029, το αργότερο έως τις αρχές του 2030.

Αν και δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί η τοποθεσία, ο Αλέξανδρος Εξάρχου δήλωσε ότι η Atlantic SEE εξετάζει δύο σημεία και αυτή τη στιγμή «εστιάζει» στην Αλεξανδρούπολη, όπου βρίσκεται ήδη η μοναδική υφιστάμενη πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης LNG της Ελλάδας (FSRU Αλεξανδρούπολης). Ο δεύτερος από τους δύο σημερινούς τερματικούς σταθμούς εισαγωγής LNG της χώρας είναι η χερσαία εγκατάσταση στη Ρεβυθούσα.

Η εταιρεία σκοπεύει να ξεκινήσει τη διαδικασία παραγγελίας της μονάδας το φθινόπωρο του 2026 και βρίσκεται ήδη σε επαφές με τις αρχές για τις σχετικές αδειοδοτήσεις, σύμφωνα με τον ίδιο. Παράλληλα, σχεδιάζονται παρεμβάσεις στο δίκτυο αγωγών για την ενίσχυση της ροής φυσικού αερίου από Νότο προς Βορρά.

Επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν

Παρά τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, η εταιρεία προσαρμόζεται και στις άμεσες εξελίξεις που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

«Αρχικά, σχεδιάζαμε να ξεκινήσουμε ουσιαστικά το 2030. Όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή μας ώθησαν να εξασφαλίσουμε ποσότητες νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό», σημείωσε ο κ. Εξάρχου.

Ο ίδιος εκτιμά ότι οι επιπτώσεις στις εξαγωγές LNG από το Κατάρ ενισχύουν τη στροφή της Ευρώπης προς το αμερικανικό LNG, ανεξάρτητα από την εξέλιξη της σύγκρουσης.

«Η αγορά για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη εκτιμώ ότι θα εκτοξευθεί αυτόν τον χειμώνα και τον επόμενο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, η Atlantic SEE επιδιώκει να αξιοποιήσει τη μακροχρόνια συμφωνία της με τις ΗΠΑ ώστε να εξασφαλίσει φορτία ήδη από το 2027 και το 2028. Ωστόσο, ο κ. Εξάρχου εξέφρασε επιφυλάξεις για το κατά πόσο οι ΗΠΑ διαθέτουν επαρκείς ποσότητες για να καλύψουν τη ζήτηση της Ευρώπης.

«Δεν υπάρχουν επαρκείς ποσότητες διαθέσιμες αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ για να δεσμευτούν πλήρως. Τα δύο αυτά χρόνια (2027-2028) , η Ευρώπη θα χρειαστεί όσο το δυνατόν περισσότερο LNG από τις ΗΠΑ», τόνισε.

Παρά τις εντάσεις στις σχέσεις ΕΕ–ΗΠΑ, ο ίδιος εμφανίστηκε βέβαιος ότι οι Αμερικανοί παραγωγοί θα τηρήσουν τις συμφωνίες τους. Την ίδια στιγμή, η εταιρεία εξετάζει και εναλλακτικές πηγές προμήθειας εντός Ευρώπης.

Οι τιμές του LNG στην Ευρώπη έχουν ενισχυθεί σημαντικά μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν. Στις 7 Απριλίου, ο δείκτης DES Mediterranean LNG της Platts διαμορφώθηκε στα 17,228 δολάρια ανά εκατομμύριο βρετανικές θερμικές μονάδες, αυξημένος κατά 3,6% σε σχέση με τις 2 Απριλίου και κατά 74% σε σύγκριση με τα τέλη Φεβρουαρίου.