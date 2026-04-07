Τη σημασία του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Αιγύπτου – Ελλάδας GREGY για τη χώρα μας και την Ευρώπη και την προοπτική ανάδειξής της σε έναν σημαντικό ενεργειακό κόμβο στη Ν.Α. Μεσόγειο, παρουσίασε ο κ. Γιάννης Καρύδας, Διευθύνων Σύμβουλος της Μονάδας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Αποθήκευσης Ενέργειας του Ομίλου Κοπελούζου και Διευθύνων Σύμβουλος του φορέα ανάπτυξης και υλοποίησης του έργου GREGY.

Ο κ. Καρύδας συμμετείχε στη συζήτηση του Συνεδρίου «Power & Gas Forum» που διοργανώνει για 7η συνεχή χρονιά το EnergyPress με θέμα: «Οι ενεργειακές λεωφόροι της Ε.Ε. – Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες για τη χώρα από τις επενδύσεις στα δίκτυα και τις διεθνείς διασυνδέσεις», στην οποία συμμετείχαν επίσης οι κ.κ. Μ. Μανουσάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Ι. Στεφάνου, Partner, Head of Energy Department της Grant Thornton Greece και Ε. Κουράκης, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας Κουταλίδη, Head of Energy & Infrastructure και Γενικός Γραμματέας Foreign Investor Council.

Ο κ. Καρύδας υπογράμμισε τη σημασία του GREGY για τη θωράκιση της ελληνικής οικονομίας, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα του πολέμου στο Ιράν και των συνεχών γεωπολιτικών αναταράξεων στην ευρύτερη περιοχή, ενισχύοντας την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας μας και την ενεργειακή διαφοροποίηση. Με τον τρόπο αυτό η αγορά της ενέργειας δεν θα επηρεάζεται ούτε από τις διεθνείς τιμές φυσικού αερίου και ρύπων CO2, ούτε από την παγκόσμια ζήτηση φυσικού αερίου ούτε από τη διεθνή γεωπολιτική αστάθεια.

Η προστασία της ενεργειακής αγοράς μίας χώρας αποτελεί δύναμη για τη χώρα και, όπως ανέφερε ο κ. Καρύδας, ενεργειακή ασφάλεια σημαίνει Εθνική Ασφάλεια.

Το έργο GREGY, το οποίο θα αποτελεί το πρώτο έργο διασύνδεσης Αφρικής – Ευρώπης, θα μεταφέρει 3,000 MW καθαρής ενέργειας από την Αίγυπτο στην Ελλάδα και την Ευρώπη και είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία κάθετων ενεργειακών λεωφόρων Νότου – Βορρά, αποτελώντας το θεμέλιο λίθο της πλέον σημαντικής για τη χώρα μας διεθνούς διασύνδεσης, αναδεικνύοντας την Ελλάδα σε έναν σημαντικό ενεργειακό κόμβο στην περιοχή.

Το GREGY, όπως ανέφερε ο κ. Καρύδας, μεταφέροντας καθαρή ενέργεια σε ανταγωνιστικές τιμές και με baseload προφίλ, θα μετατρέψει τη χώρα μας σε έναν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό για την υλοποίηση σημαντικών ενεργοβόρων επενδύσεων στη χώρα μας, όπως των ενεργειακών Data Centers με τεχνητή νοημοσύνη.

Με την υλοποίηση του GREGY, το οποίο αναπτύσσει η εταιρεία ELICA INTERCONNECTOR S.M. S.A. του Ομίλου Κοπελούζου, οι ελληνικές βιομηχανίες θα μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος, το οποίο αποτελεί σήμερα τη σημαντικότερη παράμετρο επιβίωσης, ιδιαίτερα για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, και θα αποκτήσουν ανταγωνιστικό εξαγωγικό προσανατολισμό.

Παράλληλα θα δημιουργηθούν χιλιάδες νέες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας και θα ενισχυθεί με τον τρόπο αυτό σημαντικά η ελληνική οικονομία. Η ηλεκτρική διασύνδεση GREGY θα οδηγήσει σε ενοποίηση των ενεργειακών αγορών δημιουργώντας μεγαλύτερη ρευστότητα στην αγορά, προς όφελος των Ελλήνων καταναλωτών.

Το έργο GREGY, το οποίο έχει ενταχθεί στη λίστα έργων PCI/PMI της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στο πλαίσιο Global Gateway, το οποίο περιλαμβάνει έργα κρίσιμων υποδομών για την Ευρώπη, αποτελεί ένα έργο πνοής για τη χώρα μας, με πολύπλευρα ενεργειακά, περιβαλλοντικά, οικονομικά και γεω-στρατηγικά οφέλη για την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη.