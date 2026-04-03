Παρά τη σαφή τάση απόρριψης των περισσότερων φορολογικών προσφυγών, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να προσφεύγουν κατά των πράξεων της εφορίας, διατηρώντας υψηλό τον αριθμό των υποθέσεων που καταλήγουν τόσο στη διοικητική διαδικασία όσο και στα δικαστήρια.

Τα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης δείχνουν ότι η διαδικασία αμφισβήτησης φόρων και προστίμων γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική. Το 2025, σχεδόν το 80% των προσφυγών που κατατέθηκαν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) απορρίφθηκε, επιβεβαιώνοντας ότι τα περιθώρια επιτυχίας έχουν περιοριστεί σημαντικά.

Ωστόσο, η αρνητική αυτή εξέλιξη δεν λειτουργεί αποτρεπτικά. Χιλιάδες φορολογούμενοι επιλέγουν να συνεχίσουν τη διαδικασία, μεταφέροντας την υπόθεσή τους στα διοικητικά δικαστήρια. Μόνο το προηγούμενο έτος, περισσότεροι από 2.800 πολίτες και επιχειρήσεις προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, ενώ ο συνολικός αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων ξεπερνά τις 13.000.

Η επιμονή αυτή αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην πεποίθηση ότι η δικαστική κρίση μπορεί να διαφοροποιηθεί από την αρχική διοικητική απόφαση. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι φορολογούμενοι θεωρούν ότι έχουν υποστεί αδικία ή ότι υπάρχουν νομικά περιθώρια ανατροπής των καταλογισμών, ακόμη και αν τα στατιστικά δεν είναι υπέρ τους.

Από την πλευρά της, η φορολογική διοίκηση έχει ενισχύσει σημαντικά τον μηχανισμό ελέγχου. Η εκτεταμένη χρήση ψηφιακών εργαλείων, οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και η αξιοποίηση δεδομένων έχουν περιορίσει τα λάθη και τις αστοχίες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι πράξεις καταλογισμού να είναι πιο τεκμηριωμένες, μειώνοντας τις πιθανότητες επιτυχούς προσφυγής.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών διαδραματίζει κομβικό ρόλο στη διαδικασία, λειτουργώντας ως ένα ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ φορολογικής διοίκησης και δικαστηρίων. Στην πράξη, εφαρμόζει διαδικασίες που προσομοιάζουν σε εκείνες της Δικαιοσύνης, γεγονός που εξηγεί και το υψηλό ποσοστό απόρριψης.

Τι θέματα αφορούν οι προσφυγές

Οι υποθέσεις που οδηγούνται σε προσφυγές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα φορολογικών θεμάτων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι διαφορές που προκύπτουν από τα τεκμήρια διαβίωσης, οι φορολογικές επιβαρύνσεις σε γονικές παροχές και δωρεές, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με τον τεκμαρτό προσδιορισμό εισοδήματος. Ειδικά η τελευταία κατηγορία είχε προκαλέσει κύμα προσφυγών, το οποίο όμως περιορίστηκε μετά τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Την ίδια ώρα, δεν λείπουν και οι περιπτώσεις όπου οι προσφυγές απορρίπτονται για τυπικούς λόγους, όπως η εκπρόθεσμη εξέταση ή η μη τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Αυτό αναδεικνύει και τις αδυναμίες του συστήματος, το οποίο καλείται να διαχειριστεί μεγάλο όγκο υποθέσεων.

Συνολικά, το 2025 υποβλήθηκαν περισσότερες από 10.400 προσφυγές, με περίπου 9.700 να εξετάζονται. Από αυτές, λιγότερες από 1.800 έγιναν δεκτές, εν όλω ή εν μέρει, ενώ η πλειονότητα απορρίφθηκε. Σε βάθος χρόνου, η τάση παραμένει σταθερή, με τις απορριπτικές αποφάσεις να υπερτερούν σημαντικά.

Η διαδικασία υποβολής προσφυγών έχει πλέον ψηφιοποιηθεί πλήρως, καθώς πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ με τη χρήση των κωδικών TAXISnet. Οι φορολογούμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα αιτήματά τους και τα σχετικά δικαιολογητικά, γεγονός που επιταχύνει τη διαδικασία, χωρίς όμως να επηρεάζει ουσιαστικά τα ποσοστά δικαίωσης.

Παρά τις δυσκολίες, η προσφυγή παραμένει βασικό εργαλείο για όσους επιδιώκουν να αμφισβητήσουν φορολογικές επιβαρύνσεις. Το υψηλό ποσοστό απορρίψεων δεν έχει ανακόψει τη δυναμική αυτή, με τη φορολογική αντιπαράθεση να μεταφέρεται ολοένα και περισσότερο στις δικαστικές αίθουσες.