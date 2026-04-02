Το Χρηματιστήριο Αθηνών μετονομάζεται σε «Euronext Athens Holding Α.Ε», με απόφαση της έκτακτης Γενική Συνέλευσης των μετόχων της ΕΧΑΕ.

Έτσι, προσαρμόζεται πλήρως με το ευρωπαϊκό δίκτυο αγορών της Euronext.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών θα αποτελέσει σύντομα μέρος του Εuronext, μίας αγοράς που έχει πλέον διπλάσιο μέγεθος από την κεφαλαιαγορά του Λονδίνου. Η ενιαία ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη αγορά της Euronext πραγματοποιεί συναλλαγές ύψους περίπου 12 δισ. ημερησίως, αριθμός υπερδιπλάσιος από τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο Λονδίνο.

Η εξαγορά του Χ.Α από το Euronaxt επιτρέπει στους συμμετέχοντες στις ελληνικές χρηματοπιστωτικές αγορές να ενταχθούν σε ένα δίκτυο άνω των 1.800 εισηγμένων εταιρειών με συνολική κεφαλαιοποίηση αγοράς που υπερβαίνει τα 6 τρισεκ. ευρώ.

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε τροποποιήσεις στο καταστατικό, μεταξύ των οποίων και ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από 5 έως 9 μέλη με τετραετή θητεία, ενώ η συνεδρίαση του θα μπορεί να γίνεται μέσω τηλεδιάσκεψης.