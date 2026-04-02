

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο νωρίς το πρωί της Πέμπτης, επηρεασμένες από το διάγγελμα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα.

Η τιμή του βαρελιού Brent Βόρειας Θάλασσας, που χρησιμοποιείται ως διεθνές σημείο αναφοράς, ανέκαμψε νωρίς το πρωί και ξεπέρασε ξανά τα 105 δολάρια.

Το Μπρεντ σημείωνε άνοδο 4% και πλέον στα 105,55 δολάρια μετά το διάγγελμα, περί τις 04:40 (ώρα Ελλάδας), όπως και το WTI, αμερικανική ποικιλία αναφοράς, κατά 3%, στα 103,16 δολάρια, ενώ κατέγραφαν αισθητή πτώση λίγη ώρα πριν από το προεδρικό διάγγελμα.